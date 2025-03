Villa Dora perdió de local ante Banco de La Plata

Por los play out de la Liga Argentina Femenina, Villa Dora cayó con Banco Provincia de La Plata por 3 a 1, y ahora se cruzará con San José

Villa Dora no viene bien en la Liga Argentina Femenina, a pesar de haber estado a nada de haber logrado el pasaje a los play off, perdió los últimos cinco encuentros que le tocó afrontar, cuatro por la fase regular y ahora el primero por la permanencia. Lo hizo ante un rival en el que en la fase de grupos había superado, pero en el Andrés Meynet, y a pesar del aliento del público no pudo quedarse con el primer cotejo del triangular de la competencia para conservar la categoría.