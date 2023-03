Villa Dora quiere picar en punta en los cuartos de final

Las Doras han hecho una buena campaña, terminaron en la séptima posición, y vienen de ganarle de manera contundente a Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario en condición de visitante por 3 a 0, en el cierre de la fase regular. Ahora se viene San Lorenzo, y el Andrés Meynet lucirá a pleno para alentar a las chicas santafesinas que buscarán un resultado positivo para ir con tranquilidad a la revancha en la Capital Federal.

image.png Churín es una de las jugadoras más importantes de Villa Dora, oriunda de La Plata, y con 23 años de edad recién cumplidos.

"Las expectativas son buenas, estamos contentas de jugar acá porque cada vez que lo hacemos de local jugamos lindos partidos. Con San Lorenzo, cuando jugamos allá no se nos dio el resultado, pero la verdad es que hicimos un buen papel, y sabemos que es un buen equipo, que en todas las ligas está entre los mejores. Así que es un desafío grande pero creo que con los equipos grandes estuvimos a la altura en todos los partidos" comenzó señalando Brenda Churín a UNO Santa Fe.

La punta-receptor del equipo de Villa Dora indicó que "jugar de local es siempre un plus, ojalá que podamos lograr un resultado positivo. La mayoría de los equipos que hubiese tocado en esta instancia son siempre duros. Son los que no pudimos ganar en la primera fase, son los que apuntan a estar entre los cuatro mejores, y volver a jugar ante ellos, tener una revancha, está muy bueno".

"Tener la posibilidad de que juguemos uno de los dos partidos acá en Santa Fe es muy importante. El equipo está muy bien, venimos de ganarle a Náutico, no definía nada, pero la verdad es que sirvió para entrar más en confianza, ya que, si hubiese sido otro el resultado, entras a los play off de una manera un poco dudosa no hubiese estado bueno. Pero jugamos un lindo partido, fuimos contundentes, entonces eso le dio seguridad al equipo como para llegar a esta instancia un poco más finos" expresó la jugadora platense que tiene en sus filas la escuadra de Villa Dora.

image.png La destacada jugadora platense resaltó que San Lorenzo es un duro rival, pero empezar jugando de local es importante.

Brenda es oriunda de la ciudad de La Plata, y resultó una muy buena incorporación a la plantilla de Alejandro Altamirano. Sobre su adaptación al grupo destacó que "fue un poco dura al principio, venía de jugar tres meses en Chile, pero cuando me llegó la convocatoria de Villa Dora me llamó mucho la atención, había tenido la posibilidad de jugar Liga en Estudiantes de La Plata, que es mi ciudad, entonces iba a ser un cambio grande salir de casa un par de meses, pero quería probar, y saber lo que es jugar en el interior".

Agregó que "estaba el desafío de llegar a un equipo nuevo, la verdad es que a las chicas no las conocía, si a algunas de vista, pero la mayoría no las conocía, entonces fue un desafío completamente nuevo, la verdad que lo super aproveché, no me arrepiento, y estoy super contenta de la elección que hice. Fue muy bueno haber venido a Villa Dora, y por eso lo estoy disfrutando mucho".

Además del cotejo entre Villa Dora y San Lorenzo en Santa Fe, este viernes 24 también se medirán Banco Provincia de La Plata con Gimnasia y Esgrima de La Plata a partir de las 20, mientras que, a la misma hora, en el barrio porteño de Núñez, River Plate será anfitrión del CEF 5 de La Rioja. El sábado 25, desde las 19, en el microestadio Hisrchi, Estudiantes de La Plata jugará frente a Boca Juniors.