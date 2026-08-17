Felipe Pigna y Pedro Saborido presentan la nueva versión de Historias argentinas: un cruce único entre rigor histórico y mirada absurda, donde el pasado se mezcla con el presente para entender quiénes somos hoy. La historia no está quieta. Se reescribe, se discute, se ríe de sí misma.
Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando "Nuevas historias argentinas parte 2"
Felipe Pigna y Pedro Saborido se presentarán en HUB el miércoles 26 de agosto a las 21. Las entradas están a la venta a través de Ticketway.
17 de agosto 2026 · 11:13hs
El espectáculo recorre hitos, mitos y personajes argentinos, analizando la identidad nacional, mitos populares y momentos clave con un enfoque ameno y crítico.
Puntos de venta
Tribus Club de Arte | República de Siria 3572
NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637
NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780
NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091
NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980
NEXON Paraná | Urquiza 1031
Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453
Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446
Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359
ONLINE : www.ticketway.com.ar
VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161