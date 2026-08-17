Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando "Nuevas historias argentinas parte 2"

Felipe Pigna y Pedro Saborido se presentarán en HUB el miércoles 26 de agosto a las 21. Las entradas están a la venta a través de Ticketway.

Felipe Pigna y Pedro Saborido se presentarán en HUB el miércoles 26 de agosto a las 21 hs. Las entradas están a la venta a través de Ticketway.

Felipe Pigna y Pedro Saborido presentan la nueva versión de Historias argentinas: un cruce único entre rigor histórico y mirada absurda, donde el pasado se mezcla con el presente para entender quiénes somos hoy. La historia no está quieta. Se reescribe, se discute, se ríe de sí misma.