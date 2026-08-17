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Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando "Nuevas historias argentinas parte 2"

Felipe Pigna y Pedro Saborido se presentarán en HUB el miércoles 26 de agosto a las 21. Las entradas están a la venta a través de Ticketway.

17 de agosto 2026 · 11:13hs
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 Felipe Pigna y Pedro Saborido se presentarán en HUB el miércoles 26 de agosto a las 21 hs. Las entradas están a la venta a través de Ticketway.

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 Felipe Pigna y Pedro Saborido se presentarán en HUB el miércoles 26 de agosto a las 21 hs. Las entradas están a la venta a través de Ticketway.

Felipe Pigna y Pedro Saborido presentan la nueva versión de Historias argentinas: un cruce único entre rigor histórico y mirada absurda, donde el pasado se mezcla con el presente para entender quiénes somos hoy. La historia no está quieta. Se reescribe, se discute, se ríe de sí misma.

El espectáculo recorre hitos, mitos y personajes argentinos, analizando la identidad nacional, mitos populares y momentos clave con un enfoque ameno y crítico.

Puntos de venta

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453

Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446

Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

Santa Fe HUB
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