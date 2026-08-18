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Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Ocurrió esta tarde de martes en el noreste de la ciudad cerca de las 17:30 en avenida Aristóbulo del Valle y Callejón Roca. El menor fue trasladado consciente al hospital Iturraspe y personal de la EPE fue requerido por cables caídos en la zona. Posteriormente fue trasladado al hospital de niños Orlando Alassia.

Juan Trento

Por Juan Trento

18 de agosto 2026 · 20:55hs
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Rescataron a menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Jose Busiemi

Rescataron a menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Esta tarde de martes, alrededor de las 17:35, en cercanía de la esquina de avenida Aristóbulo del Valle y Callejón Roca, en barrio Nueva Santa Fe, un adolescente de 13 años quedó en contacto con cables de tendido eléctrico en una cancha de fútbol y sufrió una descarga eléctrica.

Fue socorrido y fue derivado al hospital de niños Orlando Alassia, donde recibió curaciones y quedó internado.

Llegaron oficiales de Orden Público y de Cuerpos, que preservaron la zona hasta la llegada de los operarios de la Empresa Provincial de la Energía EPE.

LEER MÁS: Policías auxiliaron a dos hermanos de 10 y 11 años que recibieron una descarga eléctrica y los trasladaron al Samco de Rincón

Denuncia al 911

El hecho se conoció a través de una mujer que denunció el suceso a los operadores de la central de emergencias 911, al advertir que el menor había quedado adherido a los cables y sin poder precisar si permanecía consciente.

La operadora solicitó la concurrencia de un móvil policial y de una unidad sanitaria, y dio intervención al Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias SIES 107. Una vez que llegó un médico del SIES 107 recibió asistencia y fue trasladado al hospital de niños Orlando Alassia.

Conforme a la revisación de los médicos pediátricos sobre el menor, estos constataron que presentaba: alteración de consciencia, quedando internado en Cuidados Especiales, en observación permanente.

Pedido de informes de la fiscalía

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del suceso de electrocución sufrida por el menor de 13 años, la denuncia dela vecina al 911, la actuación policial de Orden Público y Cuerpos, la llegada de los operarios de la EPE y el traslado del menor al hospital de niños Alassia, a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó un informe médico sobre el estado de salud del menor, a la EPE sobre el estado del tendido eléctrico con relación a la descarga que recibió el menor.

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