Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Del 11 al 14 de agosto se realizará la novena edición de GIRART, un encuentro que reunirá a productores, programadores y artistas de distintos países. Habrá rondas de negocios, showcases, espectáculos abiertos al público y espacios de formación.

La ciudad de Córdoba volverá a convertirse en un punto de referencia para la cultura latinoamericana con la realización de la 9° edición de GIRART Mercado de las Artes Escénicas y la Música de Argentina , que tendrá lugar del 11 al 14 de agosto de 2026 .

El encuentro, organizado por Girart Puerta al Mundo y la Asociación Teatro La Cochera , reunirá a más de 2.000 artistas, productores, gestores culturales, programadores y público en una propuesta que combina exhibiciones, capacitaciones, espacios de reflexión y oportunidades de negocios para el sector cultural.

El objetivo principal de GIRART es generar vínculos entre las producciones artísticas argentinas y representantes de festivales, ferias y circuitos culturales de Brasil, Chile, Estados Unidos, Italia, Colombia, Perú, Uruguay, Argentina y otros países, promoviendo la circulación nacional e internacional de espectáculos.

Una programación con espectáculos, negocios y formación

La agenda incluirá:

Rondas de Negocios entre compañías y programadores.

entre compañías y programadores. Showcases con presentaciones breves de espectáculos seleccionados.

con presentaciones breves de espectáculos seleccionados. Programa NEXO , destinado a fortalecer alianzas institucionales.

, destinado a fortalecer alianzas institucionales. Panorama 26 , con paneles sobre internacionalización de las artes escénicas.

, con paneles sobre internacionalización de las artes escénicas. Mercado Virtual GIRART, donde permanecerán disponibles durante dos años los portafolios de los proyectos seleccionados.

En total participarán alrededor de 40 producciones artísticas elegidas por curaduría y más de 30 programadores nacionales e internacionales.

La apertura será con "Bernarda (La de la casa)"

La inauguración oficial se realizará el martes 11 de agosto, a las 19, en la Sala Carlos Giménez del Teatro Real, mientras que a las 20 se presentará "Bernarda (La de la casa)", dirigida por Eleonora Valdez y protagonizada por la Compañía de Señoras.

La propuesta ofrece una mirada contemporánea sobre "La casa de Bernarda Alba", de Federico García Lorca, utilizando el lenguaje del clown, el humor y la música en vivo para reflexionar sobre los mandatos sociales impuestos a las mujeres.

Las entradas tienen un valor de $20.000, con descuento para estudiantes y jubilados.

Luciano Cáceres presentará "Paraíso"

El miércoles 12 de agosto, también en el Teatro Real, será el turno de "Paraíso", un unipersonal protagonizado por Luciano Cáceres, con texto de Inmaculada Alvear, versión de Dany Mañas y dirección de Ignacio Rodríguez de Anca.

La obra explora las distintas formas de la masculinidad a partir de la historia de un empresario que recibe un trasplante de corazón y comienza a experimentar los recuerdos y emociones de la mujer que fue su donante.

La función comenzará a las 20 y las entradas tendrán un valor de $25.000.

Rondas de negocios y showcases para impulsar la circulación de espectáculos

Entre el 12 y el 14 de agosto, el Museo Evita Palacio Ferreyra, el Teatro La Cochera y el Teatro La Luna serán sede de las tradicionales Rondas de Negocios y Showcases, actividades exclusivas para compañías seleccionadas y programadores invitados.

Durante las mañanas se desarrollarán reuniones de trabajo para generar futuras contrataciones, mientras que por las tardes se presentarán espectáculos en formato reducido, pensados especialmente para su evaluación por parte de festivales y mercados culturales.

NEXO y Panorama 26: debates sobre internacionalización y liderazgo femenino

El viernes 14 de agosto, entre las 10 y las 12, se desarrollarán dos espacios destinados al intercambio profesional.

El Programa NEXO propondrá reuniones para fortalecer redes de cooperación y coproducción entre instituciones culturales.

En tanto, Panorama 26 incluirá los paneles "Mujeres Mueven la Escena" y "Hub Exporta Cultura", donde especialistas debatirán sobre los desafíos actuales de la internacionalización de las artes escénicas y el rol de las mujeres creadoras y productoras.

El cierre será con "Seré", protagonizada por Lautaro Delgado Tymruk

La novena edición de GIRART concluirá el viernes 14 de agosto, a las 20, con la presentación de "Seré", un unipersonal protagonizado por Lautaro Delgado Tymruk, en el Sindicato de Maravillas.

La obra toma como punto de partida el testimonio brindado por Guillermo Fernández durante el Juicio a las Juntas de 1985 sobre su secuestro y posterior fuga del centro clandestino de detención Mansión Seré, durante la última dictadura cívico-militar argentina.

Mercado virtual abierto hasta 2028

Como parte de esta edición, los proyectos seleccionados también formarán parte del Mercado Virtual GIRART, una plataforma que permanecerá activa hasta la próxima edición, prevista para 2028, permitiendo que programadores y gestores culturales continúen consultando los portafolios de las compañías participantes.