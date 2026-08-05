Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

El festival del litoral argentino que reúne todo lo que hoy nos gusta revela los artistas que tocarán en cada fecha en el Predio de la Estación Belgrano.

La cuenta regresiva para Harlem Festival suma un hito clave en su calendario. El evento conceptual por excelencia de la región confirmó el despliegue artístico que tendrá en cada una de sus jornadas del sábado 10 y domingo 11 de octubre . De manera simultánea, la productora habilitó la venta de pases por día , ofreciendo una alternativa ideal para quienes buscan armar su experiencia a medida durante el fin de semana largo.

DÍA 2 (domingo 11 de octubre):

Cazzu, La Vela Puerca, Las Pelotas, Guasones, Cruzando el Charco, Turf, La T y la M, Los Pericos, La Grecia, Ramma, Taichu, Juana Rozas, Cosmic kid, Ainda, Sakatumba, La Valenti, Malta Caramelo.

Más allá de la música: la experiencia integral en la Estación Belgrano

En su 8va edición, Harlem Festival redobla la apuesta para convertir al Predio de la Estación Belgrano en un epicentro de entretenimiento. Entre las grandes novedades de este año, el galpón de la Estación se transformará en un club nocturno gigante y climatizado con la presentación de reconocidos DJs y fiestas nacionales para bailar sin parar.

Además, los asistentes podrán disfrutar de un show de pista de motocross en vivo para los amantes de la adrenalina, activaciones interactivas y juegos montados por las marcas más importantes del país, junto a intervenciones artísticas y experiencias culturales inmersivas pensadas para sorprender en cada rincón del predio. La propuesta se completa con un amplio patio gastronómico, que desplegará un abanico de opciones gastronómicas de primer nivel de la mano de las principales marcas del país, garantizando opciones para todos los gustos durante ambas jornadas.

Dónde conseguir las entradas

Tanto los pases diarios como los abonos generales y VIP para las dos jornadas ya pueden adquirirse de forma digital a través del sitio web oficial www.harlem.com.ar (a través de Passline).

Buscando acompañar al público, la organización sostiene opciones de financiación:

3 cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito de cualquier entidad bancaria.

con todas las tarjetas de crédito de cualquier entidad bancaria. 6 cuotas sin interés exclusivas para clientes con tarjetas VISA Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos .

exclusivas para clientes con tarjetas . Puntos de venta físicos (pago en efectivo y sin costo de servicio):

Santa Fe: Tienda Unión (Av. López y Planes 3553)

Tienda Unión (Av. López y Planes 3553)

Paraná: Terco Tour (Av. Almafuerte 774)

Sobre Harlem Festival

A lo largo de sus ocho ediciones, el Harlem Festival ha logrado consolidarse no solo como un festival de música, sino como un fenómeno cultural e interactivo en el centro del país. Su propuesta reúne año a año a miles de jóvenes, grupos de amigos y familias que se dan cita para vivir dos días completos de shows en vivo distribuidos en múltiples escenarios, espacios de arte, activaciones de marca y una cuidada oferta gastronómica.

Desde su nacimiento en 2018, la plataforma Harlem ha sido un motor clave para dinamizar la hotelería, el comercio y el turismo en el eje Santa Fe–Paraná y el Noreste argentino, habiendo recibido en sus escenarios a figuras de alcance internacional como Babasónicos, Wos, Duki, Airbag, Trueno, Nicki Nicole, Cazzu, Emilia, Miranda!, Dillom, Ciro y Los Persas, No Te Va Gustar, Las Pastillas del Abuelo y Ca7riel y Paco Amoroso, entre muchos otros.

Para conocer más detalles sobre el lineup y novedades en tiempo real, seguí las redes oficiales en @harlemfestival o ingresá en www.harlem.com.ar/festival.