Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Tras una exitosa gira internacional y la presentación de su nuevo álbum, el artista se presentará en el Estadio Cubierto del Club A. Unión el sábado 14 de noviembre de 2026.

Diego Torres regresa a Santa Fe para ofrecer un show único el sábado 14 de noviembre en el Estadio Cubierto del Club A. Unión. En esta noche especial, el cantautor presentará formalmente su noveno álbum de estudio, "Mi Norte & Mi Sur" , en un recorrido que promete combinar la frescura de sus nuevas composiciones con los clásicos que marcaron su trayectoria.

El nuevo disco, editado por Sony Music, es una producción vibrante que muestra a un Torres más libre y curioso, experimentando con el pop alternativo, la bachata y sonidos acústicos. El álbum cuenta con destacadas colaboraciones internacionales como Miranda!, Estopa, Edén Muñoz y Manuel Carrasco, demostrando su capacidad para unir géneros y generaciones.

Durante el show, el público podrá disfrutar de canciones como "Vas a Quedarte", su reciente éxito junto a Manuel Carrasco, y "Trepando Paredes", su hit junto a Miranda!, además de revivir himnos que forman parte del cancionero popular latinoamericano. Esta escala en Santa Fe se da luego de una intensa agenda que incluye shows en México, España, Chile y una serie de conciertos en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Sobre Diego Torres

Con más de tres décadas en la industria y más de 20 millones de discos vendidos, Diego Torres es uno de los artistas argentinos más reconocidos a nivel mundial. Ganador de múltiples premios Grammy Latinos y Billboard, ha logrado consolidar una carrera marcada por la evolución constante. Además de su éxito musical, el artista destaca por su rol como Embajador de Buena Voluntad de Unicef, participando activamente en causas sociales globales.

Dónde conseguir las entradas

Las entradas se podrán adquirir a partir de este martes 12 de mayo a las 13 hs a través de www.harlem.com.ar con sistema Passline a partir de $60.000 más costo de servicio. El esquema de venta será el siguiente: