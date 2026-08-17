Jorgelina Aruzzi llega a Santa Fe con El ser querido, una obra de su autoría que propone un viaje entre la risa, el dolor, la música y la espera. La función será el miércoles 2 de septiembre a las 21, en el Teatro Municipal 1° de Mayo, ubicado en San Martín 2020.
Jorgelina Aruzzi llega a Santa Fe con "El ser querido": una historia de amor, música y humor
La actriz y dramaturga se presenta el miércoles 2 de septiembre en el Teatro Municipal 1° de Mayo con una obra que combina humor, dolor y canciones en una particular historia ambientada en la sala de espera de un hospital
En la sala de un hospital, una mujer espera un milagro para su marido mientras intenta aprender a tocar una guitarra. En esa particular sala de espera de cuidados intensivos transcurre una historia atravesada por el amor, la incertidumbre, el humor y la música.
Aruzzi es la protagonista de una obra que también pone el foco en el lugar de la mujer en el rock, a partir de una historia íntima que poco a poco se transforma en una experiencia universal. La espera, el silencio y aquello que ocurre mientras se aguarda una noticia se convierten en el punto de partida para hablar de la vida, los vínculos y las decisiones.
“El ser querido” propone así una comedia que se mueve permanentemente entre la risa y la tragedia. Las canciones y los acordes de una guitarra acompañan a una protagonista que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida y que, en medio del dolor, encuentra la fuerza para imaginar una vida diferente.
La obra se estrenó en mayo en el Teatro Astros y llega a Santa Fe como parte de su recorrido por distintas ciudades del país. La dirección está a cargo de Jorgelina Aruzzi y Dalia Elnecavé, una dupla con una extensa trayectoria y una histórica sociedad creativa, que apuesta en esta oportunidad por un abordaje dramático atravesado por el humor.
La producción general está a cargo de Andrea Stivel y Sebastián Celoria, mientras que la producción general en gira corresponde a Somos Producciones.
Entradas para “El ser querido” en Santa Fe
Las entradas para la función del miércoles 2 de septiembre a las 21 se encuentran disponibles a través de Ticketway y también pueden adquirirse en la boletería del Teatro Municipal 1° de Mayo.