Jorgelina Aruzzi llega a Santa Fe con “El ser querido”: una historia de amor, música y humor

La actriz y dramaturga se presenta el miércoles 2 de septiembre en el Teatro Municipal 1° de Mayo con una obra que combina humor, dolor y canciones en una particular historia ambientada en la sala de espera de un hospital

Jorgelina Aruzzi llega a Santa Fe con El ser querido, una obra de su autoría que propone un viaje entre la risa, el dolor, la música y la espera. La función será el miércoles 2 de septiembre a las 21 , en el Teatro Municipal 1° de Mayo , ubicado en San Martín 2020.

En la sala de un hospital, una mujer espera un milagro para su marido mientras intenta aprender a tocar una guitarra. En esa particular sala de espera de cuidados intensivos transcurre una historia atravesada por el amor, la incertidumbre, el humor y la música .

Aruzzi es la protagonista de una obra que también pone el foco en el lugar de la mujer en el rock, a partir de una historia íntima que poco a poco se transforma en una experiencia universal. La espera, el silencio y aquello que ocurre mientras se aguarda una noticia se convierten en el punto de partida para hablar de la vida, los vínculos y las decisiones.

“El ser querido” propone así una comedia que se mueve permanentemente entre la risa y la tragedia. Las canciones y los acordes de una guitarra acompañan a una protagonista que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida y que, en medio del dolor, encuentra la fuerza para imaginar una vida diferente.

La obra se estrenó en mayo en el Teatro Astros y llega a Santa Fe como parte de su recorrido por distintas ciudades del país. La dirección está a cargo de Jorgelina Aruzzi y Dalia Elnecavé, una dupla con una extensa trayectoria y una histórica sociedad creativa, que apuesta en esta oportunidad por un abordaje dramático atravesado por el humor.

La producción general está a cargo de Andrea Stivel y Sebastián Celoria, mientras que la producción general en gira corresponde a Somos Producciones.

Entradas para “El ser querido” en Santa Fe

Las entradas para la función del miércoles 2 de septiembre a las 21 se encuentran disponibles a través de Ticketway y también pueden adquirirse en la boletería del Teatro Municipal 1° de Mayo.

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