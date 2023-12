Villa Dora tiene nuevo DT para jugar la Liga Nacional Femenina

El grupo de trabajo que lleva adelante el nuevo entrenador en Villa Dora también cuenta con la colaboración de Alejandro Brambilla que es de Crespo, provincia de Entre Ríos, y Florencia De Leonardis, es de Córdoba, y viene de trabajar en la Municipalidad de la capital de la vecina provincia. El prepador físico es Sebastián Arabi que es de la provincia de Entre Ríos.

image.png Se trata del regreso de Vacho a Villa Dora porque ya cumplió funciones en la entidad de barrio Sargento Cabral.

"Regreso a esta institución con la expectativa de armar un buen equipo, de ordenar un poco el vóley de esta casa, en lo que respecta a la Liga Nacional, y tratar de ser un equipo respertado, que juegue bien y que va salir a ganar la mayoría de los partidos. Que los rivales más fuertes nos respeten, y que se vea un trabajo duro de doble turno que estamos haciendo, y una gran preparación física con el profe Arabi" comenzó señalando Estanislao Vachino a UNO Santa Fe.

El nuevo entrenador de Villa Dora aseguró que "la expectativa mía es siempre pelear arriba y entre los mejores, hoy estamos trabajando para pelear hasta el último minuto para ingresar entre los cuatro mejores, sabiendo que todavía tenemos que incorporar un par de jugadoras, el mercado está dificil por la situación económica, muchas jugadoras se van para afuera del país, y no hay mucho. Igualmente estamos buscando, pensando, y todavía estamos probando jugadoras".

En relación a la planificación del trabajo el DT oriundo de San Carlos explicó que "empezamos a trabajar la semana del 11, ahora terminamos la segunda, el 24 y 25 tienen libre, regresan el 26 para la tercera semana hasta el 30, cortamos por año nuevo y la cuarta semana la empezamos el 3 de enero. Vamos hasta el fin de semana que tenemos amistosos contra equipos que van a jugar el Federal, como Unión de Santa Fe, San Isidro de Córdoba y Echague de Paraná".

image.png Vachino contará con la colaboración de la cordobesa Florencia De Leonardis y el entrerriano Alejandro Brambilla.

El ex entrenador de la selección nacional juvenil que disputó el Mundial en la UTN en 2017 agregó que "en cuanto a la quinta semana será a partir del lunes siguiente con amistosos ante equipos de la Liga Nacional, y el torneo arranca el 19 de enero, en La Rioja, y el 20 en Gimnasia de Tucumán".

Un regreso de gran calidad

Vacho ya estuvo dirigiendo a la entidad de barrio Sargento Cabral y sobre este regreso sostuvo que "cuando estuve y me fui siempre supe que iba a volver a trabajar en la Liga. Ya pasé por Villa Dora, conozco a la mayoría de los dirigentes, por supuesto que hay gente nueva que no los conocía, pero de la gente que estuvo, está toda, porque esta institución es una familia. Se va renovando pero siempre queda".

En el mismo sentido afirmó que "Lo primero que les dije a los dirigentes es el agradecimiento por el llamdo, y lo primero que hice fue felicitarlos cuando vine, porque hacía cinco años que no pisaba el club, y me encontré que ha crecido mucho en su infraestructura, a pesar del coronavirus y todos los incoveneintes. Estoy muy feliz de estar acá, porque hay gente muy buena".

image.png Vacho destacó que la expectative que tiene es pelear por ingresar entre los cuatro mejores equipos.

"Villa Dora hoy por hoy es un club que todo el mundo quiere venir a trabajar. Tanto a nivel provincial como nacional. A nivel regional es siempre protagonista, y a nivel nacional es líder Sub 18. Tiene siempre equipos peleando los primeros puestos. Se lo dije a los dirigentes, creo que no hay equipo en el mundo que tiene las tres armadoras de selección nacional. La levantadora de Villa Dora es de la selección Argentina Sub 17, campeona sudamericana, al igual que la de Sub 19. Y la de Sub 21 que fue prestada a Estudiantes de La Plata, como Emilia Balagué, son tres en escala, y no es muy común verlo. Es algo realmente impresionante" indicó Vachino.

El flamante entrenador de las Doras describió su gran trayectoria al describir que "en el 94 comencé en el vóley de Unión Progresista de San Carlos Sud hasta el 98, y luego, hasta el 2008, en Central San Carlos. Posteriormente, hasta el 2011, la primera etapa en Brasil, después fui contratado por la selección de México, trabajé en Estados Unidos, y volví para el Mundial de 2017. En el 2019, me volvieron a convocar de Brasil, hasta hace 15 días que llegué y sin escalas me puse a trabajar con Villa Dora. Así que estoy muy contento por siempre tener trabajo, que es importante, y muy motivado por el grupo que me tocó. Se que hay que trabajar mucho, pero tenemos un lindo material para dar pelea en la Liga".