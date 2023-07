Con la presencia de Patricia Bullrich, Losada y Poletti cerraron su campaña en barrio Las Flores

La interna con Maximiliano Pullaro, otro de los precandidatos a gobernador por Unidos para Cambiar Santa Fe, fue intensa durante la campaña a punto tal que Losada aseguró que no trabajará con él luego del espacio, rompiendo el viejo adagio político de que "el que gana conduce y el que pierde acompaña". Sin embargo, Bullrich le bajó la intensidad a la competencia, y llamó a "esperar al domingo y no apresurarse".

"Me gustaría hablar después del domingo. Juntos por el Cambio viene muy bien en todas las provincias, y en Santa Fe vamos a ganar también. Es importante que el domingo se vote en tranquilidad y en paz, que los candidatos puedan tener la actitud, una vez terminadas la elecciones, de que saquemos la provincia adelante. Tenemos que tirar todos del carro para eso. Yo tengo un deseo, que gane Carolina Losada. Pero el deseo es que Juntos por el Cambio gane la provincia de Santa Fe", manifestó la dirigente.

Al ser consultada por UNO Santa Fe acerca de su propia interna a nivel nacional con Horacio Rodríguez Larreta y lo que pueda ocurrir luego de las Paso del 13 de agosto, Bullrich se mostró segura de su victoria declarando: "Larreta me va a acompañar a mi".

EsConVos2.jpg

Los precandidatos

En el evento, los precandidatos firmaron un documento titulado "Bases para una política de seguridad de la Provincia de Santa Fe".

"Además de la inseguridad pensamos en la infraestructura vial. Patricia Bullrich se comprometió a que lo que le aporta Santa Fe a la Nación va a volver a la provincia en la infraestructura vial que tanto nos importa. Tenemos problemas graves con la ruta 11, 33, y 34. y Patricia está comprometida con eso", dijo Carolina Losada.

Al ser consultada sobre los dichos de Elisa Carrió, quien dijo que se debe investigar el origen de los fondos de la campaña por considerar "pueden ser del narcotráfico", Losada respondió: "Nosotros tenemos una campaña limpia".

LEER MÁS: Dieron el alta a Elisa Carrió y regresa a Buenos Aires para seguir su recuperación

"A Lilita le deseo que se recupere de su salud", agregó haciendo alusión a la descompensación que sufrió la dirigente este miércoles en Esperanza.

Por su parte, Juan Pablo Poletti manifestó que trabajará con Losada y Bullrich "para el bien de todos los santafesinos, para su seguridad y tranquilidad".

"Estar parado al lado de estas personas tan importantes me llena de orgullo y responsabilidad. Voy a trabajar con Carolina y Patricia, me voy a comprometer a asumir las responsabilidades que me corresponden. No podemos decir que al intendente no le corresponde la seguridad, porque el que la sufre es el ciudadano santafesino", agregó.

Por último, el ex director del Hospital Cullen se mostró confiado de cara a las elecciones primarias: "El domingo vamos a dar una sorpresa", aseguró.