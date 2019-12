Esta mañana, el concejo municipal desarrolló su última sesión ordinaria del año. En la misma, el intendente electo Emilio Jatón procedió a renunciar a su banca para asumir como titular del ejecutivo el próximo jueves. Fue reemplazado por Laura Spina, quien juró minutos después.

Fue la oportunidad para que sus pares lo despidan del cuerpo y expresen deseos de éxitos para su futura gestión. El concejal saliente pronunció algunas palabras en su despedida.

"El concejo no es una cuestión menor" sostuvo Jatón, y agregó: "El Concejo es el lugar donde se debaten y nacen las ordenanzas que regulan la vida de los santafesinos. Por eso hay que respetar el Concejo, no duden que lo voy a hacer".

"El concejo es un poder en sí mismo y hay que respetarlo como tal. Puede haber disidencias, diferencias; pero el concejo forma parte de las decisiones y aquí se discute política. Por eso este recinto hay que tenerlo en cuenta, valorizarlo", insistió.

"Para mi ha sido un orgullo ser concejal. He aprendido mucho. Tengo que ser agradecido de lo que he aprendido, de lo que he escuchado. También tengo que agradecer por el comportamiento de algunos en la campaña. Es verdad que sufrí agresiones, pero también es verdad que encontré personas que se han comportado muy bien", recordó.

Destacó el trabajo realizado por el cuerpo deliberativo y subrayó que "hay otra forma de hacer política. Hay otra forma de pensar las ciudades; hay otra forma de encontrarnos. El camino es dialogar en el disenso y en el consenso. El camino es encontrarnos para discutir entre todos la misma ciudad que habitamos".

Y finalizó: "Agradezco muchísimo lo que me ha pasado en el Concejo. Para mi esto es clave en mi función que voy a asumir el día 12 de diciembre como intendente. El paso por el concejo fue clave".