La provincia ya conformó el Tribunal Electoral para los comicios de 2021

Mientras que los vocales suplentes son Eduardo Jorge Antonio Pagnacco, juez de la Cámara de Apelación de Circuito de Rosario; y Oscar José Burtnik juez del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de Santa Fe. Mientras que actuará como procurador Fiscal Jorge Alberto Barraguirre, procurador General de la Corte.

La última vez que Falistocco presidió el Tribunal Electoral de la provincia fue en 2015 y no le tocó una tarea sencilla. En aquella ocasión, a diferencia de las elecciones de medio término del año que viene, se dirimían elecciones locales, senadores y diputados provinciales y la gobernación. En las primarias, que se disputaron el 19 de abril no hubo mayores inconvenientes. En el Frente Progresista la lista Adelante, que llevaba a Miguel Lifschitz como candidato a gobernador se impuso con el 70,65% de los votos a Mario Barletta, que era el postulante por la lista Firmeza para avanzar. Sin embargo, los 533.087 sufragios que sumaban los dos candidatos del Frente –los 376.627 de Lifschitz y los 156.460 de Barletta– no alcanzaban al candidato más votado. Miguel del Sel había conseguido 536.480 votos por la Unión PRO Federal. En tercer lugar había quedado Omar Perotti, del Frente Justicialista para la Victoria, con 365.239.

e l acto. Los integrantes del Tribunal presidieron la firma del acta. Acosta (izq.), Falistocco, Echarte y Catalín / Foto: Gentileza Tribunal Electoral En 2015, luego de días muy tensos, los integrantes del Tribunal Electoral presidieron la firma del acta de oficialización de resultados. Acosta (der.), Falistocco, Echarte y Catalín / Foto: Gentileza Tribunal Electoral

Lejos de polarizarse la elección general entre los dos candidatos más votados, los comicios que se desarrollaron el 14 de junio de ese año mantuvieron un reparto de tercios con mucha paridad. En esos días se vivieron momentos de mucha tensión en el local de bulevar Pellegrini al 2900, donde funcionaba entonces la Secretaría Electoral provincial. El escrutinio demandó nueve días donde los fiscales partidarios cruzaron acusaciones y los del PRO pedían abrir muchas urnas. Eso hizo que los resultados se oficializaran el 24 de junio. Lifschitz había conseguido 584.017 votos; Del Sel 582.521; y Perotti 558.57. El Frente Progresista se había impuesto por solo 1.496 sufragios, una de las diferencias más exiguas en la historia de las elecciones a gobernador en la provincia. En principio el candidato del PRO no quería reconocer la derrota y amenazó con judicializar el conteo. Sin embargo, un día después reconoció el triunfo de Lifschitz. Quien debió conducir y hacerse cargo de la transparencia de ese escrutinio fue Falistocco, quien ahora volverá a presidir el Tribunal Electoral.