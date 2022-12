Vacunatorios Covid en Santa Fe

Recordó además que de manera científica quedó demostrado que "La inmunidad que adquirimos, ya sea por el Covid-19, como por la vacuna - que si bien no tiene un tiempo que dura por la inoculación-, si sabemos que es necesario tener la cuarta y quinta dosis, ya que si uno se contagia de coronavirus este sea lo mas parecido a una gripe, con controles ambulatorios y no como sucedió con las personas no vacunadas he inmunodeprimidos, que luego requieren internación grave y larga y a veces provocarle la muerte".

https://twitter.com/unosantafe/status/1599774989074718721 SANTA FE | Los casos de Covid-19 vienen aumentando desde hace cuatro semanas, y de la semana anterior a esta lo hicieron 3,8 veces https://t.co/O84clPPyin — UNO Santa Fe (@unosantafe) December 5, 2022

Qué pasa con el barbijo

Al ser consultado por la utilización de la mascarilla, la que llegó sin duda para quedarse, sobre todo en situaciones particulares, el director del Cullen dijo que "Nosotros lo recomendamos en la institución, tratando de que todo el que atiende pacientes lo haga con barbijo. A partir de hoy (lunes 5), se va a hacer una comunicación interna para reforzar su utilización principalmente en lo sanitario y también que los pacientes que están en la sala de espera con el triaje, lo hagan sobre todo hasta determinar si el cuadro con el que llegan es viral, respiratorio o corresponde al virus"

Por otro lado también confirmó que "Vamos a aumentar el número de testeos. No tenemos escases en ese sentido, al mismo tiempo que hay disponibilidad de vacunas. Estamos instando al personal de Salud a colocarse la quinta dosis". Además remarcó que "Hay que saber concientizar y poder vacunarse para de esta manera pasar las fiestas y el verano en paz, no como sucedió con el pico de la ola en la semana de las fiestas".