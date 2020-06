El bloque Somos Vida apoya la iniciativa sobre Vicentin

Las diputadas provinciales Amalia Granata y Betina Florito, celebran la iniciativa presentada en la Cámara de Diputados de discutir un proyecto alternativo de carácter provincial y espíritu federal, el cual le otorga al Poder Ejecutivo Provincial por encima del Nacional la facultad de garantizar el proceso de continuidad de las operaciones de la firma Vicentin SAIC, defendiendo el interés público de la Provincia de Santa Fe.

Con la firmeza en defender los principios republicanos y el federalismo, con el respeto irrestricto de proteger los intereses económicos de la Provincia de Santa Fe y la protección de las fuentes de trabajo en las economías regionales, acompañamos el debate de todo proyecto alternativo donde se lo faculta al Gobierno de Santa Fe para que sea fiel custodio del sistema productivo santafesino y auxilie a las pymes productoras de granos, las cooperativas y los productores con domicilio en la Provincia y que hayan verificado sus créditos en los autos caratulados “VICENTIN S.A.I.C. s/ CONCURSO PREVENTIVO” que se tramita en el Juzgado de Primera Instancia de Distrito Civil y Comercial de la Segunda Nominación de la ciudad de Reconquista, siempre que los acreedores que verifiquen sus créditos además presten su expresa conformidad al proceso que aquí se ofrece como una solución con verdadero sentido federal.

Existen en el ámbito de nuestra provincia herramientas económicas y financieras que se pueden aplicar para lograr un camino de solución, por eso estamos de acuerdo en instrumentar el fondo de inversión y desarrollo de la provincia de Santa Fe, Ley Nº 13.622. y garantizar el pago de los créditos que adquiriera de los acreedores concursales en los términos de la ley propuesta.

Tenemos disidencias, pero estas no hacen más que confirmar el respeto a las instituciones y a la República misma, y aceptamos sumarnos al debate de una iniciativa del sector político que sea mientras esta defienda el espíritu de los Artículos 17 y 109 de la Constitución Nacional y de los mismos principios planteados en la Constitución Provincial. Nos interesa una salida consensuada entre todas las partes de este conflicto. Por eso, estamos convencidos que la propuesta de reestructuración societaria podrá contemplar las modificaciones estatutarias necesarias y conducentes para dar una solución pero no con la facultad del veto o “Acción de Oro” tal como lo plantea el proyecto original ya que no podemos dejar en cabeza del Poder Ejecutivo de turno, las decisiones estratégicas que debe adoptar colegiadamente el Directorio de la Empresa; siendo que según el proyecto presentado, el Gobierno Provincial integrará el Directorio en cuestión y por lo tanto avalar más facultades sería habilitar una intervención encubierta.

En el mismo sentido consideramos que es pertinente otorgar atribuciones al Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe, para autorizar partidas presupuestarias extraordinarias a requerimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, a fin de proveer los recursos humanos y económicos necesarios al Juzgado de Primera Instancia de Distrito Nº 4 en lo Civil y Comercial, Segunda Nominación de Reconquista, a cargo de la tramitación del concurso preventivo de la firma Vicentín SAIC.

Remarcamos nuestra posición que el Poder Ejecutivo no podrá formar parte del Directorio de la nueva estructura societaria junto a personas que se encuentren procesadas o condenadas por delitos vinculados a la administración o gerenciamiento de la empresa Vicentin SAIC, quienes deberán rendir cuenta ante la Justicia y para salvaguardar los principios de transparencia que toda gestión de gobierno debe tener.