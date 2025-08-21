Uno Santa Fe | Santa Fe | jueves

Jueves con buen tiempo y sol pleno en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

21 de agosto 2025 · 07:50hs
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

UNO Santa Fe

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de jueves en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, fresco y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 12.1º , ST: 11.9º y se espera que la máxima alcance los 22º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables y se observa que las masas de aire se comienzan a configurar de manera tal que permiten nuevamente una tendencia a desmejorar, previa al ingreso de un nuevo sistema frío. Esta situación genera que si bien las jornadas se deberían mantener mayormente soleadas, o a lo sumo con alguna nubosidad por momentos, contarán con cierto grado de inestabilidad, por lo menos hasta promediando la jornada de mañana viernes, para luego tender a estabilizarse con descenso de los registros térmicos mínimos sobre todo.

Viernes con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos y ventoso con condiciones inestable y tendencia a mejorar gradualmente con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales y una baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 11º y suave descenso de las máximas, 19º. Vientos leves del sector este/noreste, cambiando de leves del oeste/noroeste y luego rotando al sur/suroeste, incrementando su intensidad a moderado o regulares.

En tanto el comienzo de sábado será con un cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos, sobre todo durante las primeras horas del día. Condiciones estables y temperaturas en descenso: mínima 7º y máxima 15º. Vientos moderados a leves del sector sur/suroeste, rotando al sur/sureste con disminución gradual de su intensidad.

En tanto para el domingo se espera una jornada con cielo despejado o con leve nubosidad. Condiciones estables y temperaturas en suave descenso de las mínimas, 5º y suave ascenso de las máximas, 17º. Vientos leves a moderados del sector nor/noroeste.

• LEER MÁS: Santa Fe tendrá lluvias normales a superiores y temperaturas en ascenso entre agosto y octubre

jueves ciudad Santa Fe
Noticias relacionadas
Horóscopo LEO

Horóscopo: predicciones signo por signo

El Aeropuerto de Sauce Viejo

Sauce Viejo suma más vuelos: nuevas rutas a Salta e Iguazú y aumento de frecuencias a Buenos Aires

Robo al kiosco en las últimas horas sobre calle Salta a metros de La Peatonal santafesina 

Ola de robos en la peatonal San Martín: comerciantes están "cansados" y serán recibidos por Seguridad

El exjuez federal Marcelo Bailaque. 

Casación respaldó la investigación al exjuez federal Marcelo Bailaque

Lo último

Unión dio a conocer nuevos ganadores para vivir La experiencia 15 de Abril

Unión dio a conocer nuevos ganadores para vivir "La experiencia 15 de Abril"

Sauce Viejo suma más vuelos: nuevas rutas a Salta e Iguazú y aumento de frecuencias a Buenos Aires

Sauce Viejo suma más vuelos: nuevas rutas a Salta e Iguazú y aumento de frecuencias a Buenos Aires

Lugones, extitular de Aprevide, fue muy crítico con la policía de Kicillof

Lugones, extitular de Aprevide, fue muy crítico con la policía de Kicillof

Último Momento
Unión dio a conocer nuevos ganadores para vivir La experiencia 15 de Abril

Unión dio a conocer nuevos ganadores para vivir "La experiencia 15 de Abril"

Sauce Viejo suma más vuelos: nuevas rutas a Salta e Iguazú y aumento de frecuencias a Buenos Aires

Sauce Viejo suma más vuelos: nuevas rutas a Salta e Iguazú y aumento de frecuencias a Buenos Aires

Lugones, extitular de Aprevide, fue muy crítico con la policía de Kicillof

Lugones, extitular de Aprevide, fue muy crítico con la policía de Kicillof

Argentina ganó otras tres medallas doradas en Asunción 2025

Argentina ganó otras tres medallas doradas en Asunción 2025

Qué dijo el presidente de Chile sobre los incidentes en Avellaneda

Qué dijo el presidente de Chile sobre los incidentes en Avellaneda

Ovación
Se presentó la primera edición de la Copa Túnel Subfluvial femenina

Se presentó la primera edición de la Copa Túnel Subfluvial femenina

Oficial Prefederal: festejos a domicilio de Gimnasia y Sanjustino

Oficial Prefederal: festejos a domicilio de Gimnasia y Sanjustino

Arranca la última fecha del Torneo Apertura Marcos Méndez

Arranca la última fecha del Torneo Apertura Marcos Méndez

Tomás Olivera aportó un nuevo oro para Argentina en Asunción

Tomás Olivera aportó un nuevo oro para Argentina en Asunción

Argentina ganó otras tres medallas doradas en Asunción 2025

Argentina ganó otras tres medallas doradas en Asunción 2025

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"