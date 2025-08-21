Jueves con buen tiempo y sol pleno en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de jueves en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, fresco y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 12.1º , ST: 11.9º y se espera que la máxima alcance los 22º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables y se observa que las masas de aire se comienzan a configurar de manera tal que permiten nuevamente una tendencia a desmejorar , previa al ingreso de un nuevo sistema frío. Esta situación genera que si bien las jornadas se deberían mantener mayormente soleadas, o a lo sumo con alguna nubosidad por momentos, contarán con cierto grado de inestabilidad, por lo menos hasta promediando la jornada de mañana viernes , para luego tender a estabilizarse con descenso de los registros térmicos mínimos sobre todo .

Viernes con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos y ventoso con condiciones inestable y tendencia a mejorar gradualmente con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales y una baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 11º y suave descenso de las máximas, 19º. Vientos leves del sector este/noreste, cambiando de leves del oeste/noroeste y luego rotando al sur/suroeste, incrementando su intensidad a moderado o regulares.

En tanto el comienzo de sábado será con un cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos, sobre todo durante las primeras horas del día. Condiciones estables y temperaturas en descenso: mínima 7º y máxima 15º. Vientos moderados a leves del sector sur/suroeste, rotando al sur/sureste con disminución gradual de su intensidad.

En tanto para el domingo se espera una jornada con cielo despejado o con leve nubosidad. Condiciones estables y temperaturas en suave descenso de las mínimas, 5º y suave ascenso de las máximas, 17º. Vientos leves a moderados del sector nor/noroeste.

