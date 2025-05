Olivares advirtió que la combinación de retenciones y atraso cambiario "no es sostenible" para el agro

“Al sector agropecuario se le tuvo el gesto en un momento con un atraso cambiario o del tipo de cambio oficial. Se le dio una ventana transitoria de disminuir retenciones, pero creemos que luego de la salida del cepo el gobierno no está dando una señal de mercado” , señaló el funcionario.

En ese sentido, consideró que el intento por mantener el tipo de cambio en la parte baja de la banda, mediante flujos de capitales transitorios, le quita previsibilidad a la economía.

Pullaro se planta ante Milei por las retenciones: "Vamos a defender al interior productivo"

“No necesariamente es con intervención del Banco Central, pero está privando a la economía de tener una señal genuina de mercado, una señal que no la tenía hace tiempo, y creo que es una virtud de esta política económica dar una señal a los empresarios”, sostuvo.

Para Olivares, los agentes económicos hoy cuentan con tres indicadores clave que antes no existían en simultáneo: la evolución de las reservas del Banco Central, la cotización del tipo de cambio libre y la inflación. “No es aconsejable que se hagan esfuerzos para tirar el tipo de cambio más abajo, porque el campo es muy difícil que pueda tener una dinámica sostenible con tipo de cambio atrasado y retenciones. Creemos que la combinación de las dos cosas no se puede”, remarcó.

Y agregó: “La mejor manera de que los recursos de los precios que tiene el productor queden en la economía santafesina es permitirles un mejor uso”.

Paritarias: expectativa por la inflación

Consultado sobre la negociación salarial con los gremios estatales, Olivares no descartó una posible oferta en la reunión prevista para el miércoles, aunque supeditó ese avance al dato de inflación esperado para abril.

“Estamos haciendo todos los ejercicios. Uno de los insumos que estamos necesitando es ver por dónde se posiciona la expectativa de inflación en este mes que cerró ayer (por abril) y cómo seguirán los siguientes”, explicó.

El Gobierno provincial y los gremios de estatales y docentes se vuelven a encontrar en paritarias este lunes

Aclaró que ese dato no solo será relevante para el gobierno sino también para los sindicatos, ya que permitirá “no quedar ni cortos ni largos” en la estimación salarial. “A partir de allí se abrirá la posibilidad de llegar a un acuerdo que pueda ser satisfactorio”, afirmó.

Finalmente, recordó que durante el primer trimestre, la provincia enfocó sus esfuerzos en mejorar los ingresos de los trabajadores con menores salarios. “El esfuerzo estuvo basado en que los trabajadores que se encuentran en la base de la pirámide salarial tengan un aumento mayor y más rápido”, concluyó.