Preocupación en una escuela de barrio Yapeyú por un arma hallada en la mochila de un alumno

Fue en la escuela Ceferino Namuncurá. Desde la institución aseguraron que el arma no estaba cargada

“No sabíamos nada, me enteré por mi hermana que me mandó una foto con la policía en la puerta de la escuela”, contó, visiblemente afectada, la madre de un alumno de segundo año. La mujer se acercó al lugar al recibir el mensaje y aseguró que desde la institución no se había informado a las familias en ese momento.