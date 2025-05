Se jugó el tercer capítulo de la Copa Santa Fe de rugby

El último antecedente entre ambos equipos había sido en septiembre de 2016, en el marco de la reclasificación del Torneo Regional del Litoral. Aquella vez, Santa Fe Rugby se impuso por 39 a 26 en un partido vibrante jugado en Sauce Viejo. Ahora el mismo se desarrolló en Cabaña Leiva, y resultó triunfo de los Tricolores por 38 a 21 sobre el Colegial bajo el arbitraje de Juan Ferino.

image.png Después de nueve años, de manera oficial, Santa Fe RC derrotó a La Salle por 38 a 21.

Síntesis: La Salle Jobson 21- Santa Fe Rugby 38

La Salle Jobson: Leandro Tacca, Tomás Gilbert y Máximo Yuale; Juan Ignacio Grosso y Lorenzo Duarte; Lautaro Salcedo, Santiago Mireti y Juan Cruz Hadad; Agustín Kohbrener y Guido Micocci; Alfredo González, Alejandro Benítez, Mateo Grosso, Santiago Bortolozzi y Gerónimo Rosa. Entrenador: Leonardo Cipriani. Luego ingresaron: Ángel Díaz, Enzo Baccega, Pablo Yuale, Juan Ignacio Wieniewsid, Santiago Sbodio, Tomás Buttaro, Gonzalo Legé, Kevin Zabczak, Mauro Medina y Maximiliano Fournel.

Santa Fe Rugby: Tomás Burlando, Agustín Kilgelmann y Manuel Cataudela; Agustín Batfiel y Franco Tosello; Manuel Iturraspe, Lisandro Fonti y Luciano Fonti; Lautaro Valentinuzzi y Bautista Bejarano; Ramiro Giménez Melo, Augusto Basso, Matías Francomano, Ignacio Navarro y Sebastián Álvarez. Entrenador: Luego ingresaron: Gerónimo González Paya, Tomás Fertonani, Bautista Sakr, Franco Peloso, Guillermo Mariano Julián Clérico, Alfredo Milesi y Matías Vázquez.

Primer tiempo: 3´ try Agustín Kilgelmann convertido por Bejarano, 6´ try Ramiro Giménez Melo, 11´ try Matías Francomano convertido por Bejarano, 20´ try y conversión de Gerónimo Rosa.

Segundo tiempo: 9´ try Matías Francomano convertido por Bejarano, 20´ try Agustín Kohbrener convertido por Gerónimo Rosa, 32´ try Lisandro Fonti convertido por Julián Clérico, 40´ try Juan Ignacio Wieniewsid convertido por Gerónimo Rosa.

Cancha: La Salle Jobson

Referee: Juan Ferino (USR)

image.png Brown de San Vicente doblegó a Coronda en el departamento Castellanos.

Copa Santa Fe Rugby

Resultados 3° fecha

Zona A:

Universitario 13- CRAI 26

Cha Roga 0- Querandí RC 25

-Posiciones: CRAI 14, Alma Juniors 10, Querandí RC 4, Cha Roga 1 y Universitario 0.

-Próxima fecha: Querandí RC vs. Universitario y CRAI vs. Alma Juniors.

Reserva:

Universitario 10- CRAI 33

Cha Roga 43- Querandí RC 10

Zona B:

Brown de San Vicente 54- Coronda 22

La Salle 21- Santa Fe Rugby 38

CRAR 97- Sunchales 7

-Posiciones: Santa Fe Rugby y CRAR 15; Brown de San Vicente, Coronda RC y La Salle Jobson 5; Guaycurúes de Sunchales 0.

-Próxima fecha: Sunchales vs. Brown SV, Coronda vs. La Salle y CRAR vs. Santa Fe RC.

Reserva

Brown de San Vicente 3- San Carlos 25

La Salle 15- Santa Fe Rugby 48

CRAR 51- San Jorge 0