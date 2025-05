Desesperada búsqueda de una adolescente desaparecida en Santa Fe: su familia teme que haya sido víctima de grooming

Su madre, María López, denunció la desaparición ante las autoridades y difundió la imagen de su hija por redes sociales. “Desde el viernes no sabemos nada de ella. Estamos desesperados. Salió sin celular, sin plata, sin boleto. Es una nena. Le pido a quien la tenga, por favor, que la libere. La estamos buscando con el alma ”, dijo entre lágrimas en una entrevista en SolPlay.

MELANY.jpg

Redes sociales

La familia teme que la adolescente haya sido víctima de grooming, ya que recientemente habían hablado con ella sobre su actividad en redes sociales. “Ella tenía cuenta de Instagram. Yo le venía advirtiendo sobre los peligros, que tenga cuidado con quién se mensajeaba. Estábamos por hablar de eso con mi hermano esa misma tarde”, relató su madre.

El teléfono de Melany fue entregado a la División de Trata de Personas para su peritaje. Según su madre, se encontraron chats borrados, aunque en principio no contenían elementos alarmantes. Sin embargo, la preocupación crece ante la posibilidad de que haya sido contactada por un adulto a través de redes sociales.

Otro dato que refuerza la angustia familiar es que Melany venía sufriendo bullying escolar desde hace tiempo, primero en la escuela N.º 512 de Santa Rosa de Lima, y luego en la secundaria José Hernández, a la que asistía actualmente. Según relató la madre, en el pasado llegó a ser internada tras una golpiza y fue cambiada de institución. “La agredían porque no sabía pelear. No tenía amigas ni iba a casas ajenas. La cambié de escuela porque no aguantaba más el hostigamiento”, explicó.

Incluso en la nueva escuela, continuó sufriendo agresiones. Su madre señaló que la adolescente era acosada por una compañera con antecedentes de violencia escolar. La madre denunció la situación en el Ministerio de Educación, pero la única medida fue separar a las alumnas por recreos. “Mi hija me decía que tenía miedo. Que no podía hablar con nadie porque la otra chica no la dejaba. Se sentía sola”, lamentó.

Melany desapareció el viernes a las 14:10. Las cámaras del domo frente a su casa la captaron saliendo en dirección a calle Corrientes. Ese día, la familia planeaba hablar con ella sobre el uso de Instagram. “Nada hacía pensar que iba a tomar una decisión así. Nunca expresó la intención de irse. Es una nena. Hoy cumple años. La estamos esperando con los brazos abiertos”, insistió su madre.

La familia de Melany pide ayuda a la comunidad: cualquier persona que tenga información puede comunicarse al 911 o acercarse a la comisaría más cercana.