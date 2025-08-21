El gobernador Pullaro presentó en Buenos Aires la segunda edición del Santa Fe Business Forum, que se realizará del 1 al 5 de septiembre en Rosario. El evento busca fortalecer el comercio exterior, atraer inversiones y consolidar la proyección internacional de la provincia.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , presentó este miércoles en Buenos Aires la segunda edición del Santa Fe Business Forum , que se realizará del 1 al 5 de septiembre en La Fluvial de Rosario . El evento busca promover el intercambio comercial y atraer inversiones , y contó con la presencia de embajadores y empresarios argentinos.

Durante la presentación, Pullaro destacó que el foro se ha consolidado como una marca de gestión de la provincia y subrayó la importancia de fortalecer los mercados internacionales y abrir nuevos destinos comerciales. Señaló que la primera edición reunió a 30 embajadores, 200 compradores internacionales y cerca de 900 empresas , y permitió concretar rondas de negocios y acuerdos que potenciaron la proyección de Santa Fe en el exterior.

Santa Fe presentó en Buenos Aires la segunda edición del Santa Fe Business Forum

En esta segunda edición, se esperan 250 compradores internacionales, 50 más que en 2024, y ya se registraron más de 700 empresas inscriptas como vendedoras. La secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, indicó que el foro incluirá una ronda internacional inversa de negocios, capacitaciones, un foro de inversiones y circuitos productivos, con la participación de 30 fondos de inversión y 16 sectores productivos. Además, se desarrollarán más de 35 charlas, y las empresas interesadas pueden inscribirse en la plataforma oficial: businessforum.santafe.gob.ar.

Por su parte, la vicegobernadora Gisela Scaglia destacó que cada empresa representa el esfuerzo de familias santafesinas y que la provincia se consolida como marca reconocida a nivel nacional e internacional.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, señaló que Santa Fe es la segunda provincia exportadora del país, con exportaciones que en 2024 superaron los 14.000 millones de dólares, representando el 18% del total nacional. Resaltó que la provincia busca consolidar los destinos existentes y acceder a nuevos mercados, apoyándose en la infraestructura y los marcos normativos locales.

En la presentación también participaron el secretario de la Delegación Federal en CABA del Gobierno de Santa Fe, Hernán Rossi, y el cuerpo diplomático acreditado en Argentina.