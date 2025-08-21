Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe presentó en Buenos Aires la segunda edición del Santa Fe Business Forum

El gobernador Pullaro presentó en Buenos Aires la segunda edición del Santa Fe Business Forum, que se realizará del 1 al 5 de septiembre en Rosario. El evento busca fortalecer el comercio exterior, atraer inversiones y consolidar la proyección internacional de la provincia.

21 de agosto 2025 · 07:58hs
Santa Fe presentó en Buenos Aires la segunda edición del Santa Fe Business Forum

Santa Fe presentó en Buenos Aires la segunda edición del Santa Fe Business Forum

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, presentó este miércoles en Buenos Aires la segunda edición del Santa Fe Business Forum, que se realizará del 1 al 5 de septiembre en La Fluvial de Rosario. El evento busca promover el intercambio comercial y atraer inversiones, y contó con la presencia de embajadores y empresarios argentinos.

Durante la presentación, Pullaro destacó que el foro se ha consolidado como una marca de gestión de la provincia y subrayó la importancia de fortalecer los mercados internacionales y abrir nuevos destinos comerciales. Señaló que la primera edición reunió a 30 embajadores, 200 compradores internacionales y cerca de 900 empresas, y permitió concretar rondas de negocios y acuerdos que potenciaron la proyección de Santa Fe en el exterior.

ministro de la produccion
Santa Fe present&oacute; en Buenos Aires la segunda edici&oacute;n del Santa Fe Business Forum

Santa Fe presentó en Buenos Aires la segunda edición del Santa Fe Business Forum

En esta segunda edición, se esperan 250 compradores internacionales, 50 más que en 2024, y ya se registraron más de 700 empresas inscriptas como vendedoras. La secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, indicó que el foro incluirá una ronda internacional inversa de negocios, capacitaciones, un foro de inversiones y circuitos productivos, con la participación de 30 fondos de inversión y 16 sectores productivos. Además, se desarrollarán más de 35 charlas, y las empresas interesadas pueden inscribirse en la plataforma oficial: businessforum.santafe.gob.ar.

Por su parte, la vicegobernadora Gisela Scaglia destacó que cada empresa representa el esfuerzo de familias santafesinas y que la provincia se consolida como marca reconocida a nivel nacional e internacional.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, señaló que Santa Fe es la segunda provincia exportadora del país, con exportaciones que en 2024 superaron los 14.000 millones de dólares, representando el 18% del total nacional. Resaltó que la provincia busca consolidar los destinos existentes y acceder a nuevos mercados, apoyándose en la infraestructura y los marcos normativos locales.

En la presentación también participaron el secretario de la Delegación Federal en CABA del Gobierno de Santa Fe, Hernán Rossi, y el cuerpo diplomático acreditado en Argentina.

Santa Fe Pullaro
Noticias relacionadas
El exjuez federal Marcelo Bailaque. 

Casación respaldó la investigación al exjuez federal Marcelo Bailaque

Asistencia perfecta consiste en un incentivo mensual y otro trimestral para premiar al docente que concurre al aula.

Más de 56 mil docentes, directivos, secretarios y preceptores cobrarán el incentivo por Asistencia Perfecta: los montos

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Jueves con buen tiempo y sol pleno en la ciudad de Santa Fe

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Lo último

Unión dio a conocer nuevos ganadores para vivir La experiencia 15 de Abril

Unión dio a conocer nuevos ganadores para vivir "La experiencia 15 de Abril"

Sauce Viejo suma más vuelos: nuevas rutas a Salta e Iguazú y aumento de frecuencias a Buenos Aires

Sauce Viejo suma más vuelos: nuevas rutas a Salta e Iguazú y aumento de frecuencias a Buenos Aires

Lugones, extitular de Aprevide, fue muy crítico con la policía de Kicillof

Lugones, extitular de Aprevide, fue muy crítico con la policía de Kicillof

Último Momento
Unión dio a conocer nuevos ganadores para vivir La experiencia 15 de Abril

Unión dio a conocer nuevos ganadores para vivir "La experiencia 15 de Abril"

Sauce Viejo suma más vuelos: nuevas rutas a Salta e Iguazú y aumento de frecuencias a Buenos Aires

Sauce Viejo suma más vuelos: nuevas rutas a Salta e Iguazú y aumento de frecuencias a Buenos Aires

Lugones, extitular de Aprevide, fue muy crítico con la policía de Kicillof

Lugones, extitular de Aprevide, fue muy crítico con la policía de Kicillof

Argentina ganó otras tres medallas doradas en Asunción 2025

Argentina ganó otras tres medallas doradas en Asunción 2025

Qué dijo el presidente de Chile sobre los incidentes en Avellaneda

Qué dijo el presidente de Chile sobre los incidentes en Avellaneda

Ovación
Se presentó la primera edición de la Copa Túnel Subfluvial femenina

Se presentó la primera edición de la Copa Túnel Subfluvial femenina

Oficial Prefederal: festejos a domicilio de Gimnasia y Sanjustino

Oficial Prefederal: festejos a domicilio de Gimnasia y Sanjustino

Arranca la última fecha del Torneo Apertura Marcos Méndez

Arranca la última fecha del Torneo Apertura Marcos Méndez

Tomás Olivera aportó un nuevo oro para Argentina en Asunción

Tomás Olivera aportó un nuevo oro para Argentina en Asunción

Argentina ganó otras tres medallas doradas en Asunción 2025

Argentina ganó otras tres medallas doradas en Asunción 2025

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"