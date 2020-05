Una mirada a lo que no se quiere ver

En el marco del aislamiento preventivo obligatorio, el concejal Sebastián Pignata se mantuvo en contacto directo con vecinos de distintos barrios, tomando conocimiento de la situación que atraviesan en este contexto: “La ciudad sigue teniendo una deuda muy grande con los santafesinos. Hace años que lo veo, lo digo y trabajamos para salvar esa brecha que hay, que divide Santa Fe y que excluye un gran sector que en este contexto queda aún más vulnerable. En un escenario donde son muy pocas las posibilidades de trabajar y están restringidas muchas actividades, la economía informal está totalmente expuesta a pasar más necesidades de las que se plantean.”

“Lamentamos que ni siquiera se hable de esto. Por eso estamos en contacto permanente y estuvimos acercándonos, con las medidas correspondientes, por supuesto.” Atendiendo a las medidas de prevención y fomentando la permanencia de las personas en sus hogares, el edil llevó adelante algunas tareas coordinadas con vecinos de Loyola Norte, Villa Oculta, Transporte, La Loma, Yapeyú, Loyola, 12 de Octubre, Santa Marta, Scarafía, Pompeya, San José, Nueva Pompeya, Villa Hipódromo, Ciudadela Norte, Los Hornos, Villa del Parque, San Pantaleón, Santa Rosa de Lima, Centenario, Cabal, San Roque, La Lona, San Agustin, 29 de Abril, San Lorenzo, Nuevo Horizonte, Santo Domingo. Se aprovechó la oportunidad para acercarles elementos e insumos que les permitan llevar adelante acciones para paliar la situación.

“La prioridad es acceder al plato de comida y contar con lo necesario para la prevención del coronavirus. Entendemos que no todos transitan el aislamiento preventivo de la misma manera, y que ahí es donde hay que llevar la mirada y la presencia del estado local.”

El pan de cada día

Atento a las dificultades para sostener los ingresos diarios y acceder a los alimentos necesarios para las familias santafesinas, Pignata señaló “Más allá de que conocemos la labor de muchas ONG, que, de hecho, propuse que se le destinen fondos para asistirlas y que puedan sostener su actividad, por donde miremos hay necesidad. La prioridad es el acceso a la alimentación, para que no se vulnere aún más la salud de las familias. Nos encontramos con realidades muy distintas, de una vereda a la otra. Insisto que ahí es donde hay que llevar la presencia del estado.”

“Desde el lugar que a cada uno le toca. Algunos aportando recursos materiales y otros un inmenso compromiso con la solidaridad, coordinamos acciones en distintos puntos de la ciudad para estar al servicio de quienes lo necesiten. Es prioridad alimentarse. Si bien existen organismos, no es responsabilidad del vecino, no son soluciones a largo plazo, pero no podemos mirar para otro lado. Más aún cuando son los mismos vecinos que tienen iniciativas, y se entusiasman y ofrecen sus manos para hacer algo por el otro.”

Desmalezamiento y fumigación

“El dengue es también una preocupación, sobre todo en los lugares donde ya hubo casos. Si bien es increíble el compromiso que hay en cada barrio, es una irresponsabilidad dejar en manos de los vecinos la prevención cuando los pastizales siguen creciendo y no se llevan a cabo las tareas de fumigación adecuadas.”

En ocasión de coordinar con los vecinos, contemplando las medidas de aislamiento y prevención indicadas, el corte de yuyos, desmalezamiento, y fumigación, el concejal señaló: “están muy restringidas las actividades, pero hay que ser coherentes con lo que urge, para prevenir y después no lamentar las consecuencias.”

“No se puede suponer que todos cuentan con los medios para desmalezar en su casa, el fondo de terrenos que tal vez ni están delimitados, zanjas y demás.” En ese sentido, se coordinó la prestación de elementos para que cada vecino pudiera realizar los acondicionamientos necesarios dentro de sus hogares.