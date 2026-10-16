Amílcar Cecotti reconoció que Unión le debe dinero: "Estamos viendo cómo se acomoda"

Amílcar Cecotti, vocal titular 1°, reconoció que Unión mantiene una deuda con él. Aseguró que está conversando con Luis Spahn para encontrar una forma de pago.

Amílcar Cecotti confirmó que Unión mantiene una deuda económica con él y explicó que las conversaciones para resolverla continúan abiertas. El vocal titular primero de la institución y uno de los principales referentes del básquet rojiblanco, abordó el tema durante una extensa entrevista con Radio Gol (FM 96.7), en la que también analizó la situación financiera del club y el estado de las obras.

Consultado directamente sobre si Unión le debe dinero, Cecotti respondió afirmativamente. Luego explicó que está manteniendo reuniones con el presidente Luis Spahn y otros integrantes de la conducción para encontrar una salida.

“Estoy reunido con Luis y el grupo, estamos viendo cómo se acomoda todo, cómo se encuentra la forma de pago”, señaló al referirse al tema. De esa manera, reconoció la existencia de una obligación pendiente, aunque no brindó cifras ni precisiones sobre los conceptos que componen la deuda.

Con Unión, sin acuerdo definido para la devolución del dinero

Durante el diálogo, Cecotti admitió que todavía no existe un acuerdo cerrado sobre cómo se concretará el reintegro. La situación, explicó, es compleja y requiere encontrar una alternativa que permita ordenar el compromiso dentro de las posibilidades financieras del club.

“Estamos viendo cómo se puede devolver el dinero”, reiteró al ser consultado sobre el tema. El dirigente también manifestó su expectativa de que la institución cumpla con la obligación, aunque reconoció las dificultades económicas que atraviesa Unión.

La conversación se produjo en el marco de un análisis más amplio sobre las cuentas del club, los recursos pendientes de cobro y las distintas necesidades que debe afrontar una institución con una estructura deportiva y social extensa. Cecotti planteó que el dinero que ingresa suele destinarse a cubrir compromisos acumulados, una dinámica que complica la regularización de las obligaciones.

Las obras y su participación en la vida institucional de Unión

Cecotti tiene una extensa trayectoria en la vida de Unión y estuvo involucrado en distintos proyectos de infraestructura, además de su trabajo al frente del básquet y su responsabilidad en el IPEI. Durante la entrevista, recordó su participación en obras y explicó que para avanzar con ellas se necesita contar con recursos y previsibilidad financiera.

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El dirigente señaló que el contexto económico cambió y que los planes de inversión deben adecuarse a las condiciones actuales. En ese escenario, aseguró que sigue conversando con la conducción para encontrar una salida al dinero que el club le debe.

La deuda quedó reconocida, pero sin un monto informado ni un cronograma de pago confirmado. Por ahora, el asunto permanece en etapa de conversaciones entre las partes. La definición dependerá de que Unión y Cecotti logren acordar una modalidad de devolución en medio de las dificultades financieras que atraviesa la institución.