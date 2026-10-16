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Amílcar Cecotti, sobre la salida de Unión de la Liga Nacional: "Hay que mirar para adelante"

Amílcar Cecotti, dirigente clave del básquet de Unión, habló sobre el inicio de una nueva etapa en la Liga Argentina, luego de la polémica salida de la Liga Nacional.

Ovación

Por Ovación

16 de octubre 2026 · 09:07hs
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Amílcar Cecotti, sobre la salida de Unión de la Liga Nacional: Hay que mirar para adelante

Prensa Unión

La salida de Unión de la Liga Nacional de Básquetbol todavía genera repercusiones, pero el club ya comenzó a transitar otro camino. Con el estreno en la Liga Argentina, el Tatengue puso en marcha una nueva etapa deportiva. Sobre ese escenario habló Amílcar Cecotti, vocal titular primero de la institución y uno de los principales referentes del básquet rojiblanco, en una entrevista con Radio Gol (FM 96.7).

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Cecotti reconoció que el comienzo estuvo lejos de ser sencillo, tanto por las dificultades para organizar el proyecto como por el tiempo perdido durante la preparación. “Empezamos un mes y medio tarde. Todo fue complejo, resbaladizo, pero hay que abrir la puerta y mirar para adelante”, expresó, con la mirada puesta en la posibilidad de reordenar la disciplina y mantener a Unión como protagonista.

Una apuesta por los juveniles y la reconstrucción de Unión

El nuevo plantel tiene una importante presencia de jugadores que venían participando en la Liga de Desarrollo durante las últimas temporadas. Para Cecotti, esa base constituye una consecuencia del trabajo realizado en las divisiones formativas y una herramienta fundamental para afrontar la competencia.

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Unión arrancó la Liga Argentina con un contundente triunfo ante Bochas en el Ángel Malvicino.

“Nos demostraron que ese trabajo que se hizo durante los últimos dos o tres años dio lo suficiente”, señaló, al valorar la posibilidad de darles continuidad a jóvenes que ya conocen la estructura del club. También advirtió que el equipo tuvo ausencias en sus primeros compromisos, por lo que el cuerpo técnico deberá trabajar para encontrar regularidad a medida que avance el torneo.

El dirigente aseguró que confía en que Unión pueda ser competitivo en la Liga Argentina y remarcó la importancia de acompañar el proceso. La prioridad será recuperar terreno después de una preparación atípica y construir un equipo capaz de representar al básquet santafesino.

El desafío de sostener el proyecto en Unión

Cecotti también reconoció que el momento previo al inicio del campeonato estuvo atravesado por el desgaste y la frustración que generó abandonar la Liga Nacional. Sin embargo, destacó que hubo personas que lo impulsaron a continuar comprometido con la disciplina, entre ellas integrantes de su entorno familiar y laboral, además del entrenador.

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En ese contexto, valoró la posibilidad de volver a trabajar en una estructura que busca desarrollar jugadores y consolidar una identidad competitiva. La tarea, aclaró, no se limita a acompañar al equipo en los partidos, sino que también implica atender las necesidades de los juveniles, los entrenadores y las distintas áreas que permiten sostener el funcionamiento del básquet.

El dirigente planteó que habrá tiempo para evaluar los aciertos y los errores de las decisiones tomadas, pero insistió en que ahora la atención debe concentrarse en el presente. Después de dejar la Liga Nacional, Unión necesita convertir la nueva etapa en una oportunidad para reconstruirse y volver a crecer desde sus propias bases.

Unión Cecotti Liga Nacional
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