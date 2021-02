El uno por uno de Unión ante Huracán

Jonathan Galván (4): Huracán llegó al gol, por su responsabilidad al detener con la mano un remate de Pérez. Ese error lo terminó pagando muy caro el equipo rojiblanco.

Juan Carlos Portillo (5): Hizo un trabajo aceptable, de a poco se va afianzando en el equipo. Es sólido en la marca, aunque debió irse expulsado por un planchazo sin sentido a Diego Mendoza.

Federico Vera (6): Un muy buen primer tiempo pasando al ataque. Casi convierte con un remate a la carrera que Cambeses desvió al córner. Mucho desequilibrio en ofensiva, aunque bajó en la parte final.

Nelson Acevedo (7): Una de las figuras de Unión, el balón pasó pasó mucho por sus pies y lo hizo con criterio. Recuperó y distribuyó bien. Es un jugador que si está bien, es fundamental para este equipo.

Ezequiel Cañete (7): Un golazo de tiro libre, un derechazo preciso que se colocó abajo junto a un palo. Segundo gol consecutivo con la camiseta de Unión.

Kevin Zenón (7): Otra de las figuras de Unión, mucho recorrido por la izquierda, pidió siempre el balón. Fue el que más pateó al arco rival y se mostró muy activo y participativo.

Mauro Luna Diale (4): No pesó con su habitual velocidad, le costó encontrar los espacios como para desnivelar, ya que el juego de Unión fue más por el centro.

Fernando Márquez (4): Se perdió un golo increíble en el inicio del segundo tiempo. Metió un buen pase para Zenón, pero no más que eso. Le está costando tener presencia en el área rival.

Gastón Gónzalez (4): Otro de los que no logró prevalecer, no pudo casi desequilibrar por la izquierda y por eso no pesó en ataque y fue reemplazado.

Juan Manuel García (-): Luchó y mucho, exigió en cada pelota pero esta vez no le quedó ninguna opción para marcar. De todos modos está pidiendo titularidad.

Nicolás Andereggen (-): Le costó entrar en el partido, no tuvo chances como para inquietar en el ataque. El Vasco Azconzábal le dio la chance de sumar minutos

Marcos Borgnino (-): Esta vez no logró hacer pesar su buena pegada, dispuso de un tiro libre pero no mostró la precisón que tuvo ante Atlético Tucumán.

Francisco Gerometta (-): Hizo una buena jugada en ataque en la que le cometieron infracción. Ingresó en lugar de Vera que había realizado un gran desgaste.

Mauro Pittón (-): Muy pocos minutos en cancha, volvió a ponerse la camiseta rojiblanca pero poco pudo hacer, necesita tener más rodaje.