Peñailillo: "Unión está preparado para pelear el torneo"

Es marcador de punta izquierdo por naturaleza, pero a medida que avanzó su carrera se adaptó a otras posiciones. Esto es algo de lo que ya habló con Juan Azconzábal: "Cuando hablé con Vasco fue a mi función. En Chile (Antofagasta) jugábamos con cuatro atrás y era lateral izquierdo o a veces central. Ahora me comentó que estaba jugando con línea de cinco y me dijo para ser central izquierdo o en carril. Mi meta es aprender de esta hermosa liga y aprovechar este sueño, que siempre tuve de chiquito. Así que quiere estar preparado y dar todo para estar a la altura".

escudo.jpg Nicolás Peñailillo posó con su nueva camiseta, la de Unión para afrontar la Copa de Liga Profesional. Un deseo cumplido para Juan Azconzábal. Prensa Unión

"Gracias a Dios tuve buena relación con otros compatriotas o compañeros argentinos y siempre me dijeron que aprovechara si se me abría la posibilidad. Acá está Nery Leyes, con quién jugué. Me incentiva estar acá. Lástima que no se pueda ver gente en los estadios. Siempre seguí a la distancia el fútbol argentino. Ya en los primeros entrenamientos constaté que todo lo que me dijeron era verdad", resaltó Nicolás Peñailillo sobre la chance de Unión.

Asimismo, contó: "Mis características siempre fueron más ofensivas, pese a que soy defensor por naturaleza. Me gusta defender y atacar en las pelotas paradas y en lo personal, entrego siempre todo lo que tengo. No solo en los partidos sino también en los entrenamientos. Además de colaborar con los más chicos en el aprendizaje. Estoy a disposición de Juan Azconzábal para lo que me necesite".

Nicolás Peñailillo tuvo un bajó tras frustrase el pase en la temporada pasada y se había mentalizado en que ahora se pudiera dar, por eso desestimó otras alternativas: "Había varias opciones para seguir en Chile, pero mi sueño era jugar en Argentina y no me lo saqué de la cabeza. Analizamos con mi esposa los pro y contra, y aceptamos el desafío. El año pasado me quedé con las ganas y ahora lo quiero disfrutar".

En la conferencia, Nicoás Peñailillo también hizo referencia al Clásico en el fin de semana del 9 de mayo: "Los hinchas en las redes me dijeron que la fecha 13 se gana. Gente me dijo que es uno de los clásicos más picantes de la argentina y a mí me enseñaron desde chico que son partidos que se ganan".

"Aún no sé si puedo jugar, porque estamos tramitando los papeles en presidente, pero no hablé con Vasco sobre eso. Si me toca estar, sería maravilloso", argumentó, aunque sus chances de ser titular ante Huracán el domingo son remotas, por lo que Juan Azconzábal piensa en Juan Carlos Portillo o Claudio Corvalán.

Azconzábal.png Juan Azconzábal está conforme con la llegada de Nicolás Peñailillo a Unión Prensa Unión

En el final, Nicolás Peñailillo apostó fuerte por el plante de Unión: "La intensidad que le pone el equipo y la mixtura entre jóvenes y mayores es algo para destacar. Estoy esperanzado. Me gustó bastante el equipo en el último partido y pienso que Unión está preparado para pelear el torneo. Soy más de vivir el presente. Estoy tratando de disfrutar este ciclo y con la meta de enfrentar a todos con las mismas ganas. Quizás los grandes llamen más la atención, pero el compromiso que se debe tener es el mismo".