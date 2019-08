Rodrigo Villarreal: "Habrá auditoría y es histórico para el club"

Este miércoles se llevó adelante en Unión una inédita Asamblea Extraordinaria, donde el fin principal era que Luis Spahn justifique la deuda que el club tiene para con él y su familia. En la misma se votó realizar una auditoría, donde se determinará con certeza dicho pasivo.

Rodrigo Villarreal, referente de Triunfo Tatengue, habló con Cadena OH! donde hizo referencia a los términos en que se produjo dicho encuentro: "Según la estimación oficial del club fueron 340 personas, pero para mí fueron muchos más, había cerca de 500 personas. Fue un hecho histórico, ya que fue masiva, que hacía mucho tiempo que no se superaban las 100 personas. Que haya 500 personas que estén atendiendo la defensa del patrimonio del club me parece que es importante porque va cambiando la cultura y la idiosincrasia del hincha y socio de Unión, que únicamente pensaba hasta hace algunos meses si entraba o no la pelotita. No vamos a dejar de ser pasionales por eso pero va entrando en la cabeza que tenemos que ser socios activos, y pedir explicaciones en qué se gasta el patrimonio de Unión".

En cuanto a las conclusiones que sacó con su agrupación, dijo: "Que va a haber una auditoría, a la que se negaba el presidente. Spahn estuvo una hora para decir que no quería una auditoría ni interna ni externa, y terminó accediendo ante el clamor de la gente, que quiere que se analicen los balances de los últimos 10 años en Unión. Habrá auditoría y será histórico. En una economía que está pesificada, el presidente lo presenta como dolarizada. Todos los recursos que entran son en pesos, incluso los cheques presentados por Central por los pases de Britez y Zabala. Es una economía pesificada y la deuda con Spahn es dolarizada".

Y agregó: "Pero el presidente entendió el clamor de los socios, y luego de una hora votamos la moción de auditoría, y estará conformada por miembros de las dos agrupaciones que fuimos opositoras (Triunfo Tatengue y Glorioso 89) y otra nueva liderada por Marcelo Martín, habrá representantes de Agrupaciones y Peñas, por las filiales y el oficialismo. Se llegó a esta Asamblea por una intimación de Persona Jurídica, el presidente Spahn cambió su tono y tiene mayor apego a lo que pide el socio".

Sobre si pudo evacuar todas las inquietudes con las que llegó, afirmó: "Las intervenciones fueron brillantes, ya que hubo varios oradores, que fueron aplaudidos por la gente como el contador Raúl Lovaisa, el contador Augusto Rolón, el doctor Félix Bertorelo, el doctor Adrián Cornaglia, mientras que también tuve mi intervención, fui claro en algunos cuestionamientos que vengo haciendo, sobre todo luego de ver el último balance, que no le cerró a nadie. Aparecen por ejemplo un ingreso al club por 283.000 pesos por el alquiler del Malvicino, si pensás en lo que fue el período julio de 2017 al 30 de junio de 2018 te vas a dar cuenta que vinieron muchos eventos, los cuales se alquilan. Ahora comenzaremos a cotejar con la documentación que pueda presentar Spahn".

Mientras que también reconoció un pasaje muy particular de la Asamblea, al afirmar: ""Le pregunté si los acreedores que estaba presentando eran él y su familia, con lo cual le pregunté si todos son hinchas de Unión, y me dijo que no. Por lo cual le estamos debiendo dinero a gente que no es socio. Otro tema era saber es cómo es la dolarización de cada deuda con el presidente, ya que hay una disposición de la Federación de Concejo de Ciencias Económicas, en su artículo 17, donde dice que se tiene que monetizar las deudas en pesos argentinos. Por eso cómo se va a dolarizar la deuda con un presidente cuando toda la economía del club está pesificada.

"lo importante es que habrá auditoría, y sabremos los números reales, a los 90 o 120 días, pero sabremos con certeza absoluta lo que se le debe al presidente Spahn. La semana que viene presentaremos las personas que serán parte de la auditoría, y luego comenzará a correr un plazo por 90 días, para extenderlo en lo que sea necesario. Está todo filmado, por Persona Jurídica, con lo cual hay suficiente material probatorio. Ya no es una Asamblea donde pueda ser secreto de una Comisión Directiva. Está la promesa de la CD de digitalizar todo y colocarlo en la web oficial del club".