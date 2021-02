Socios de Unión ampliaron una denuncia contra Luis Spahn

En este caso, en carácter de asociados e integrantes de la Agrupación Triunfo Tatengue, con la firma de Luis Rodríguez Peragallo, Guillermo Sabena y Rodrigo Villarreal, ingresó recientemente una ampliación de denuncia al MPA (Ministerio Público de la Acusación), dirigida al propio Spahn.

En la misma, se puntualiza que "no se pudieron constatar las acreencias manifestadas en el informe presentado en la Asamblea Extraordinaria por la suma de U$S 5.550.073, visto que el club manifiesta mediante nota de fecha 22-10-2019". Para acotar que "no existen ningún tipo de instrumento y/o contratro mutuo, cesiones, donaciones), efectuados con la familia Spahn".

Más adelante, asevera la denuncia, "todo lo dicho fue constatado en los allanamientos a la sede social, como a un inmueble del presidente donde se secuestró documentación perteneciente a Unión, en un manifiesto desmanejo personalizado de todo lo que tiene que ver con el club".

Ahora la justicia será quien tome cartas en el asunto para darle curso a esta nueva denuncia que socios rojiblancos se encargaron de presentar y que buscan darle claridad a la deuda que mantiene la institución con el actual mandatario.