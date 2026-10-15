Unión: Las dos posturas que existen en la dirigencia respecto a la continuidad de Madelón

La comisión directiva rojiblanca analiza distintas alternativas respecto a la continuidad del DT en caso de que el equipo pierda ante Deportivo Riestra

Dentro de la dirigencia de Unión existen dos posturas respecto a la situación del DT Leonardo Madelón.

La reunión de comisión directiva que se llevó a cabo el martes, dejó como principal novedad las dos posturas que existen dentro de la dirigencia de Unión respecto a la continuidad de Leonardo Madelón.

Y es que por un lado están aquellos dirigentes que piensan que una derrota ante Riestra, tendría que ser el fin del ciclo de Madelón al frente del plantel.

Mientras que otros directivos, entre los que está el presidente Luis Spahn consideran que no habría que tomar ninguna decisión, más allá de un resultado negativo.

Está claro que de acá a la finalización de la competencia y aún sin la continuidad de Madelón asegurada, no llegará ningún entrenador.

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Por lo cual, en caso de que Unión pierda puede suceder que Madelón siga al frente del plantel, pero si decide dar un paso al costado, es factible que Alejandro Trionfini dirija los últimos tres partidos.

Y es que no tendría sentido ir a buscar un técnico para dirigir los últimos tres compromisos y es por eso que se apelaría al entrenador de la Reserva.

De todos modos, habrá que esperar a la finalización del partido ante Deportivo Riestra para tener un panorama más claro respecto al futuro de Madelón y a quien se sentará en el banco para dirigir ante Estudiantes.