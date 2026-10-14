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Unión, a un paso de publicar el informe económico del último mercado de pases

La dirigencia de Unión tendría todo listo para dar a conocer los detalles de los movimientos realizados en el pasado mercado de pases

Ovación

Por Ovación

14 de octubre 2026 · 18:18hs
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Unión, a un paso de publicar el informe económico del último mercado de pases

La publicación del informe económico del último mercado de pases de Unión sería inminente. Después de varias semanas de espera, la dirigencia se prepara para presentar el detalle de las operaciones realizadas, con información que permitirá conocer en profundidad los números que dejó el período de incorporaciones y salidas.

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Días atrás, UNO Santa Fe adelantó que la intención era dar a conocer algunos números, una comunicación que se fue demorando más de lo previsto. Si bien algunos movimientos ya tuvieron sus respectivas confirmaciones a través de las redes sociales, todavía restaba divulgar información más precisa sobre los montos y las condiciones de las operaciones.

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Esos datos son los que ahora esperan conocer los hinchas, en medio de la expectativa por acceder a un panorama completo de las decisiones tomadas por el club durante la última ventana de transferencias (se produjeron las ventas de Rafael Profini, Mateo Del Blanco y Maizon Rodríguez, entre otros).

En las pr&oacute;ximas horas Uni&oacute;n brindar&aacute; un informe econ&oacute;mico del mercado de pases.

En las próximas horas Unión brindará un informe económico del mercado de pases.

También podría haber una conferencia de tesorería en Unión

La publicación del informe sería el primer paso de una instancia de comunicación más amplia. Por lo que pudo saber unosantafe, en el corto plazo también podría realizarse una conferencia de prensa a cargo de tesorería, con el objetivo de brindar explicaciones sobre los números y responder a las consultas que surjan en torno al movimiento económico del mercado.

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Así, Unión se encamina a hacer públicos los detalles de un informe cuya difusión demandó más tiempo del esperado y que aportará precisiones sobre el manejo económico de las últimas incorporaciones y salidas del plantel.

Unión mercado de pases informe
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