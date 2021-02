Zenón y las chances de Unión: "Ya nos va a tocar convertir"

Una vez finalizado el partido, el oriundo de Goya apuntó que "la verdad que estuvimos muy bien, el equipo se sintió muy bien, ya nos va a tocar convertir, hay que seguir por este camino, se nos van a dar los goles, tenemos que seguir trabajando".

El planteo saludable de pensar en el arco rival llevó al equipo rojiblanco a generar muchas chances en los primeros dos partidos, aunque en ninguno de los dos se quedó con los tres puntos. En este sentido apuntó que "siempre falta por ahí la última definición para meter un gol, ya nos va a tocar y vamos a convertir, vamos a ir sumando y estaremos mejor".

Cuando le preguntaron qué le pide el Vasco cada vez que ingresa a una cancha, Zenón no dudó en expresar que "siempre el técnico me pide que entre con mucha confianza, que encare, que tire paredes, le pegue al arco, el entrenador y todos mis compañeros me dan esa confianza".

Antes de su despedida, con una sonrisa añadió que "me sacó el arquero una jugada que era el gol pero tengo que seguir de a poco, ya va a llegar el gol".