Cacho Deicas rompió el silencio y fue contundente sobre su futuro con Los Palmeras

El histórico cantante explicó por qué no volvió a los escenarios tras su recuperación

Cacho Deicas, la voz inconfundible de Los Palmeras , hizo pública su versión sobre el conflicto que atraviesa con el resto de los integrantes del histórico grupo de cumbia santafesina. A través de un extenso posteo en sus redes sociales, el músico aclaró que su ausencia en los escenarios no se debe a problemas de salud sino a diferencias contractuales y personales con la producción de la banda.

Tras ese intento, desde la producción del grupo le hicieron llegar una serie de condiciones para reincorporarse, las cuales, según el cantante, “iban en contra del proceso de recuperación” que está atravesando, así como también “de su libertad para utilizar las redes sociales”. Ante la negativa a aceptar esos requisitos, Deicas recibió una carta documento firmada por Marcos Camino, uno de los históricos miembros de Los Palmeras, donde se formalizaba un pedido de disolución del vínculo laboral.

La palabra de Cacho

“Este proceso no tiene nada que ver con mi estado de salud, sino con cuestiones ajenas que hacen que no pueda estar con el grupo al cual le dediqué —y siempre fue mi deseo seguir dedicándole— toda mi vida”, subrayó el músico. La referencia a su estado físico no es menor: en enero sufrió un ACV que lo mantuvo alejado de los escenarios durante meses.

La situación deja en pausa uno de las bandas más emblemáticos de la música popular argentina, conformado por Marcos Camino en teclados y Cacho Deicas como voz líder. “Lamentablemente, a veces los intereses de unos y de otros no coinciden”, cerró su mensaje Deicas, no sin antes agradecer el apoyo del público.

Desde Los Palmeras no hubo hasta ahora una respuesta oficial. Mientras tanto, los seguidores del grupo y del propio Deicas se volcaron a las redes sociales para manifestar su tristeza por el conflicto y su deseo de volver a verlos juntos.