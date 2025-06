Palacios, renovado en Unión: "Madelón me dio una confianza enorme"

“Ya llega el primer objetivo oficial, que es la Copa Argentina, y estamos muy bien. Muchos necesitábamos esta puesta a punto, y fue una pretemporada intensa, pero muy buena”, remarcó Palacios, destacando la importancia del trabajo físico y mental que realizaron en estas semanas.

El mediocampista reconoció que tanto él como varios compañeros requerían rodaje tras el parate: “Jugamos dos amistosos, uno con Independiente de Santo Tomé y otro con la Reserva, que nos sirvieron para agarrar ritmo. En lo personal, necesitaba minutos y confianza. Por suerte, la tuve con el técnico y me siento contento y fuerte”.

Confianza plena de Madelón

Palacios viene de un par de años en el exterior y valora especialmente el respaldo que siente del actual cuerpo técnico: “Leo me dio una confianza enorme, que era lo que necesitaba. Me pidió mucho ida y vuelta, que llegue al gol, y por suerte en los amistosos pude convertir. Eso me motiva muchísimo”.

El volante explicó que hoy se lo ve con más obligaciones defensivas, en un rol más completo: “Sí, tengo que colaborar más atrás, pero sin perder lo que sé hacer, que es asistir y llegar al área. Todos tenemos que dar un plus, sea en ataque o en defensa, para que este semestre sea positivo”.

El desafío ante Central y lo que viene

Sobre el cruce ante Rosario Central, Palacios no duda en definirlo como un partido “duro y chivo”, y subraya la necesidad de ser efectivos: “No vimos mucho del rival aún, pero sabemos que fue protagonista y que va a pelear cosas importantes. Nosotros debemos enfocarnos en hacer bien lo nuestro, sin margen de error. La primera que tengamos, hay que meterla”.

Además, expresó que el grupo está muy unido y enfocado: “Estamos muy bien física y anímicamente. Es un lindo desafío, un mata-mata, y eso nos obliga a estar atentos a todos los detalles”.

Pensando en el arranque del campeonato, Unión tendrá un comienzo exigente con Estudiantes y Boca en las primeras fechas. Para Palacios, eso también es un incentivo: “Primero, pasar en Copa. Pero después, sabemos que vamos a ser un rival duro. Queremos dar vuelta la página y no se la vamos a hacer fácil a nadie”.

Objetivos personales y grupales

Consciente de lo que implica este semestre, Palacios fue claro sobre su rol: “Sé que tengo que seguir mejorando en la recuperación y en ser más completo. Pero lo que más trabajé fue en llegar al gol, algo que venimos hablando con Leo. Los volantes que hacen goles pesan más, y eso también es un objetivo personal”.

En el cierre, dejó un mensaje que resume el sentir del plantel: “Todos tirando para el mismo lado, con el apoyo de la gente, podemos hacer un buen semestre. Lo necesitamos nosotros, nuestras familias, y también la hinchada”.

Unión debutará este sábado a las 13 en San Nicolás ante Rosario Central, buscando dar el primer paso firme en una Copa Argentina que se presenta como uno de los grandes desafíos del semestre.

La palabra de Julián Palacios