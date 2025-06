Peverengo brindó detalles de sumo interés para hinchas de Unión

"Había bastante incertidumbre al principio, desde Aprevide había reticencia por lo sucedido con Newell's, se confirmó y Aprevide impuso el horario", apuntó Peverengo en diálogo con radio Sol Play (FM 91.5).

Más adelante apuntó que "por más popular y lindo es un evento privado, hay que brindar la seguridad para cuidar a las personas que van a concurrir. Una vez hecha la elección, son dos equipos importantes de Santa Fe, entendimos que lo más conveniente era utilizar dos vías de llegada al estadio".

Detalles para los hinchas rojiblancos

Peverengo dijo que "hacerlos convivir en una misma ruta no es aconsejable, una mirada fea se malinterpreta o termina en un acto de violencia. Por la distribución de la organización de ubicación de Central (parte norte) y Unión (parte sur), los hinchas de Central irán por ruta 9 que es la autopista Rosario Buenos Aires, Unión desde Rosario y desviar por ruta 18 a Pergamino, y luego te lleva a un kilómetro del estadio por parte sur. No hay similud por el traslado pero es lo más correcto en materia de seguridad".

Para después, agregar: "Me sorprende lo que sucedió, yo habló desde la provincia de Santa Fe, cada vez que la Copa Argentina hizo un partido siempre llamó a Seguridad, no se cómo se manejaron esta vez, son decisiones que tomaron ellos. Para nosotros el sentido común era Córdoba, pero la policía de aquella provincia no quiere recibir a Rosario Central".

En la parte final, subrayó que "el operativo en sí es de la provincia de Buenos Aires, a los hinchas de Unión decirles que traten de salir temprano, es un horario atípico, Unión tendrá que viajar 300 kilómetros, pedir por el comportamiento, queremos que en el kilómetro cero vayan por el lugar que corresponde. Que lo tomen con calma y se viva como una fiesta deportiva".