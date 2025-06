La realidad virtual en la que vive y declara el DT de Colón Andrés Yllana

Luego de la tercera derrota al hilo, el DT de Colón Andrés Yllana volvió a declarar mostrando falta de autocrítica y analizando un partido que no fue

Colón perdió 1-0 frente a Nueva Chicago y de esta manera sumó su tercera derrota consecutiva . El equipo no estuvo a la altura de las circunstancias y pese a que pudo haber empatado, siendo perjudicado por el árbitro, no alcanza para justificar el penoso presente que transita y que lo tiene 14° en su zona, ocho puntos por debajo del último clasificado al Reducido.

Pero lo más preocupante resultaron las declaraciones de Andrés Yllana post partido en donde nuevamente le faltó autocrítica y analizó un partido que no fue tal . Ponderando virtudes de su equipo y dejando de lado los evidentes y constantes defectos, además de excusarse en la actuación del árbitro Daniel Zamora.

"Tuvimos dos penales a favor que no nos dieron y en los primeros minutos, el equipo no leyó que el rival iba a salir con esa energía. Después manejamos, generamos situaciones, ellos provocaron poco, pero ya estábamos en desventaja y nos cuesta concretar. Pero el equipo juega bien, no concreta, pero genera cosas", comenzó diciendo.

Y luego se excusó con que el equipo no juega mejor por la falta de refuerzos "Necesitamos cuatro jugadores para cambiar la realidad, los que están tienen compromiso, pero necesitamos dos más. Necesitamos reforzar, encima se nos fue Alan (Forneris) y no pudimos traer a los cuatro que queríamos".

Habría que preguntarse ¿Qué refuerzos sumó Nueva Chicago para ganarle a Colón? o ¿Cúantos equipos tienen mejor plantel que Colón? Y la realidad es que son muy pocos, de hecho a cualquier entrenador si le consultaran ¿Qué plantel les gustaría dirigir? Y seguramente la respuesta sería el de Colón.

Sin embargo, Yllana pide refuerzos y después de ocho partidos dirigiendo al equipo no logró darle una identidad. Sus números al frente de Colón son paupérrimos. Cinco derrotas, dos triunfos y un empate, cosechando apenas siete puntos sobre 24, con una efectividad del 29%, muy por debajo de lo conseguido por Ariel Pereyra.

En cada conferencia de prensa, Yllana demuestra falta de autocrítica y declara como si Colón estuviera peleando arriba. La sensación es que vive en una realidad paralela, en la que su equipo juega bien, gana y convence. Pero nada de eso ocurre, Colón pierde seguido, juega mal y está lejos del objetivo, aunque el DT opine y viva en un mundo paralelo.