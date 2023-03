A la gambeta habitual, Imanol Machuca le sumó goles

I manol Machuca fue la gran figura de Unión en el triunfo ante Estudiantes. No solo porque durante todo el partido s e trató del jugador más desequilibrante, sino porque además, marcó un golazo para sellar el resultado y encaminar a su equipo a la obtención del primer triunfo en el certamen.

https://twitter.com/dataref_ar/status/1631662725859270656 TOP 5 de jugadores con más gambetas exitosas en las primeras 5 fechas de la Liga Profesional:



Imanol Machuca (27).

Óscar Romero (16).

Pedro de la Vega (16).

Benjamín Rollheiser (16).

José Paradela (16). pic.twitter.com/A9EIP8kDMz — dataref (@dataref_ar) March 3, 2023

Pero además de los regates exitosos, Machuca se convirtió en el goleador del Tate, ya que de los cuatro que el equipo convirtió, el extremo por derecha anotó dos. El primero de ellos en el empate ante Barracas Central 1-1 y el último, el golazo de zurda y a la carrera frente a Estudiantes para el 2-0 definitivo.

No caben dudas de que es un jugador con muchísimas condiciones y que si se lo propone seguirá creciendo. Esa gambeta en velocidad y la facilidad para desparramar rivales, no es frecuente en el fútbol argentino. Si se enfoca en progresar, seguramente le dará muchas alegrías a los hinchas rojiblancos. Por lo pronto, es la figura y el goleador de Unión, que no parezca poco.