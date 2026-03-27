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Un hombre con dos heridas de bala, una identidad dudosa y un secreto que salió a la luz en el hospital Cullen

La víctima pidió ayuda en avenida Juan Domingo Perón y bulevar Pellegrini y fue trasladado al Cullen, donde una revelación inesperada cambió el rumbo del caso y activó un operativo policial.

Juan Trento

Por Juan Trento

27 de marzo 2026 · 15:38hs
Un hombre con dos heridas de bala, una identidad dudosa y un secreto que salió a la luz en el hospital Cullen

José Busiemi

Un hombre herido de bala fue asistido este viernes por la mañana en la ciudad de Santa Fe y, tras ser trasladado al hospital, se descubrió que en realidad se trataba de un evadido de la cárcel de Las Flores con pedido de captura activo por una causa de homicidio.

El episodio ocurrió cerca de las 8 en la intersección de avenida Juan Domingo Perón y bulevar Pellegrini, en inmediaciones de la cancha auxiliar del Club Unión. Allí, un hombre detuvo a efectivos del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI) que patrullaban la zona, les pidió ayuda y mostró heridas sangrantes producto de impactos de arma de fuego.

Los uniformados lo subieron a la caja de la camioneta oficial y lo trasladaron de urgencia al hospital Cullen, donde fue ingresado al shockroom en estado delicado.

Baleado y asistido

Los médicos constataron que presentaba dos heridas de arma de fuego: una en la zona intercostal derecha, sin orificio de salida, y otra en el brazo derecho, con salida. Quedó internado bajo atención médica.

En un primer momento, el hombre se identificó con iniciales falsas, pero la situación dio un giro cuando una mujer llegó al hospital y reveló su verdadera identidad.

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Herido. El episodio ocurri&oacute; cerca de las 8 en la intersecci&oacute;n de avenida Juan Domingo Per&oacute;n y bulevar Pellegrini.

Herido. El episodio ocurrió cerca de las 8 en la intersección de avenida Juan Domingo Perón y bulevar Pellegrini.

Descubren que era un prófugo

“Es mi hermano, se llama Rubén Alberto Cepeda, tiene 45 años”, afirmó la mujer ante los policías, y agregó que había salido con permiso de la cárcel de Las Flores a mediados de 2025 y nunca regresó. A partir de esa declaración, los agentes montaron una custodia policial en el sector donde permanecía internado y avanzaron con las verificaciones de rigor.

Horas más tarde, la toma de huellas dactilares confirmó que se trataba de Cepeda, quien estaba prófugo desde el 22 de junio de 2025, cuando no volvió de una salida transitoria de la Unidad Penitenciaria N° 2.

Investigación en marcha

En paralelo, efectivos de la Estación Policial Centro realizaron tareas en la zona donde el hombre fue hallado, recabando testimonios y relevando las cámaras de videovigilancia instaladas en el sector, que serán clave para determinar cómo llegó herido y quiénes lo atacaron.

El caso fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional I y al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó una serie de medidas: confirmar el estado de salud del herido, mantener una custodia permanente, verificar su situación judicial, identificar testigos y secuestrar las imágenes de las cámaras.

Los investigadores buscan ahora reconstruir el ataque y dar con los responsables, mientras el hombre permanece internado y bajo vigilancia, a disposición de la Justicia.

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