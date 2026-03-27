Robaron casi $5 millones en mercadería de una empresa de logística y la denuncia llegó 48 horas después

El propietario de 55 años de una distribuidora ubicada sobre bulevar Zavalla al 1200 se presentó en la Comisaría 2° de Santa Fe y denunció que el martes 24 de marzo , a las 9 de la mañana , fue a su empresa de logística denominada MGS y observó que la cerradura estaba completamente vulnerada .

Imágenes

Los oficiales que tomaron la denuncia se mostraron asombrados por la demora en la radicación, pero de todos modos recibieron la exposición del damnificado. Luego elevaron la novedad a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, y desde allí hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

El fiscal ordenó que el caso fuera girado a la Policía de Investigaciones (PDI) y que se constatara la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona, que podrían contener imágenes de los ladrones en el momento en que llegaron, robaron y se retiraron del lugar. También dispuso la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, trabajo que fue llevado a cabo por los agentes del Área Científica de la PDI.

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