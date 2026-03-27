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Robaron casi $5 millones en mercadería de una empresa de logística y la denuncia llegó 48 horas después

Ocho bultos fueron sustraídos de la distribuidora MGS ubicada en Zavalla al 1200. La investigación quedó a cargo de la PDI

Juan Trento

Por Juan Trento

27 de marzo 2026 · 09:55hs
La zona donde sucedió el robo

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La zona donde sucedió el robo

El propietario de 55 años de una distribuidora ubicada sobre bulevar Zavalla al 1200 se presentó en la Comisaría 2° de Santa Fe y denunció que el martes 24 de marzo, a las 9 de la mañana, fue a su empresa de logística denominada MGS y observó que la cerradura estaba completamente vulnerada.

Luego ingresó y constató la faltante de ocho bultos que contenían productos y artículos de marroquinería y librería, cuyo avalúo alcanzó la cifra de $4.866.000.

Imágenes

Los oficiales que tomaron la denuncia se mostraron asombrados por la demora en la radicación, pero de todos modos recibieron la exposición del damnificado. Luego elevaron la novedad a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, y desde allí hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

El fiscal ordenó que el caso fuera girado a la Policía de Investigaciones (PDI) y que se constatara la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona, que podrían contener imágenes de los ladrones en el momento en que llegaron, robaron y se retiraron del lugar. También dispuso la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, trabajo que fue llevado a cabo por los agentes del Área Científica de la PDI.

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logística robo millones
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