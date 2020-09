Alberto Fernández dijo que la capital provincial "está preparada" para enfrentar la pandemia

Y agregó: "Pero la realidad es que tenemos que estar muy atentos porque el problema de la diseminación del virus es enorme. Como me dijeron, nos saca un metro de ventaja y es muy difícil contenerlo. Por eso todo este tiempo no fue en vano, fue un enorme aprendizaje. Una de las cosas que aprendimos es que si podemos detectar a los que están infectados las posibilidades de que ese virus nos gane ese metro de ventaja disminuye claramente. Es exactamente lo que estamos haciendo hoy, estamos inaugurando otra forma de testear. Conocer en el acto quién está infectado y quién no. Y cuando alguien está infectado poder aislarlo para que no siga contagiando".