Argentina enfrenta a Venezuela en el inicio del camino a la AmeriCup 2021

La Selección Argentina, integrada en su mayoría por jugadores que actúan en el ámbito local, iniciará este jueves su participación en la clasificación hacia la AmeriCup (Copa América) 2021, cuando enfrente a su par de Venezuela, en partido de la primera fecha del grupo A de la competencia continental.

El encuentro se desarrollará desde las 20 en el estadio Ave Fénix de la localidad de Juana Koslay, a 9 kilómetros de la ciudad de San Luis. Trasmitirán en directo las señales DirecTV y TyC Sports.

El equipo dirigido por el bahiense Sergio Hernández mostrará un plantel completamente renovado, en relación al conformado en ocasión del Campeonato Mundial China 2019, donde se alcanzó el segundo lugar, tras perder la final con España (75-95).

De hecho no hay ningún jugador que se repita y son doce protagonistas completamente distintos. De todos ellos, once actúan en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) y apenas el alero cordobés Juan Pablo Vaulet (ex Peñarol de Mar del Plata y Bahía Basket) milita en el Manresa de la ACB de España.

La nómina también incluye a los bases José Vildoza (San Lorenzo) y Pedro Barral (Obras Basket); los escoltas Luciano González y Selem Safar (Comunicaciones de Mercedes).

Los aleros Máximo Fjellerup (San Lorenzo) y Martín Cuello (Instituto de Córdoba); los ala pivotes Facundo Piñero (San Lorenzo) y Fabián Ramírez Barrios (Regatas Corrientes) más los internos Agustín Caffaro (San Lorenzo), Tayavek Gallizzi (Regatas Corrientes) y Roberto Acuña (Gimnasia de Comodoro Rivadavia).

El seleccionado venezolano, dirigido por el bonaerense Fernando Duró, se halla desde hace más de una semana en la provincia de San Luis, preparándose para el cotejo.

La nómina incluye a David Cubillán (Fuerza Regia, México), Heissler Guillent (Astros de Jalisco, México), Anthony Pérez (Trotamundos de Carabobo), Ernesto Hernández (Spartans), Eliezer Montaño (Búfalos de Tucupita), Luis Bethelmy (Defensor Sporting, Uruguay), Pedro Chourio (Goes, Uruguay) y Miguel Ruiz (Platense).

También están Michael Carrera (Hamburg Towers, Alemania), Adrián Espinoza (Independiente de Santiago del Estero), Jhornan Zamora (Evreaux, Francia) y los juveniles Enderson Alcalá (Estudiantes de Concordia) y Fernando Fuenmayor (Obras Basket).

El resto de los citados del combinado 'vinotinto' ni siquiera viajó a la Argentina y continúa en Caracas, entrenándose a las órdenes del binomio Néstor Solórzano-Pablo Favarel, los principales colaboradores de Duró, con miras al encuentro revancha del domingo 23, a disputarse en el Poliedro de la capital venezolana.

En el otro encuentro de la zona, Chile, dirigido por el argentino Cristian Santander, se enfrentará desde las 21.00 a Colombia, en el Pabellón Antonio Azurmendi, de Valdivia.

En tanto, por la zona D, Puerto Rico se topará con Estados Unidos en el estadio Roberto Clemente de San Juan, mientras que México recibirá a Bahamas, en Guadalajara.

La segunda ventana de la Argentina será en noviembre ante Chile y Colombia, los dos en condición de local.

Mientras que la tercera y última se desarrollará en febrero 2021, frente a chilenos y colombianos, pero como visitante. Los tres mejores del grupo se clasificarán a la FIBA AmeriCup 2021.