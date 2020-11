Básquet: arrancan los playoffs en México con varios argentinos

Los dos escenarios se centrarán en Monterrey, para definir la Conferencia Este, mientras que Querétaro será la sede en la que se resolverá el campeón del Oeste. Cada una de las series se dirimirá a un máximo de cinco partidos, por lo que el ganador de tres encuentros avanzará de ronda.

Este martes, a partir de las 18 hora local (20 de Argentina), Dorados de Chihuahua, con los concursos del base santafesino Juan Brussino (ex Quimsa) y del pivote porteño Kevin Hernández (ex Ferro), se medirá con Fuerza Regia, que incluye en sus filas al ala pivote juninense Nicolás Romano (se unirá a San Lorenzo una vez terminado el certamen).

En la otra llave del Este, Mineros de Zacatecas se cruzará con Leñadores de Durango, equipo que conduce el técnico rosarino Juan José Pidal y que cuenta con el base cordobés Jonathan Machuca (ex San Martín de Corrientes), el escolta santiagueño Enzo Ruiz (ex Quilmes de Mar del Plata) y el ala pivote santafesino Iván Basualdo (ex San Martín de Corrientes). Este encuentro empezará a las 23 de Argentina.

En los playoffs del Oeste, en tanto, desde las 20 hora argentina, Libertadores de Querétaro se topará con Aguacateros de Michoacán, el elenco que conduce el DT chubutense Nicolás Casalánguida (ex Gimnasia de Comodoro Rivadavia) y que tiene en sus filas al ala pivote marplatense Facundo Piñero (ex San Lorenzo).

A partir de las 23, en tanto, el campeón vigente, Soles de Mexicali, con el alero paranaense Erik Thomas (ex Ferro) y el interno santafesino Roberto Acuña (ex Peñarol de Mar del Plata), enfrentará a Astros de Jalisco, que se reforzó con la llegada del pivote mexicano Gustavo Ayón, ex Real Madrid.