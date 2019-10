Brian Fernández: "Ya me aseguré la entrada para ver la final"

El fanatismo de Brian Fernández por Colón no es novedad, por ello el jugador siempre se encarga de reafirmar su pasión por el Sabalero y en este caso, en diálogo con el programa la Voz del Sabalero por Sol 91.5 lo hizo contando un detalle y en el cierre haciendole un pedido al presidente rojinegro José Vignatti.

"Ya tengo mi entrada para ir a ver la final, pero todo depende de como terminemos el torneo, ya que la final acá es el 10 de noviembre. Obvio que mi idea es jugar la final con mi equipo (Portland Timbers) pero por las dudas me anticipé y saque la entrada para ver a Colón en Paraguay", comenzó diciendo sin ocultar su fanatismo por el Sabalero.

Para luego agregar "Este fin de semana no hay competencia por la fecha FIFA,pero ya estamos en instancia de play off, a partir de ahora el que gana sigue y el que pierde tiene vacaciones. No quiero ni estoy esperando a que mi equipo pierda, la idea es llegar a la final, pero por las dudas me aseguré mi entrada".

Consultado por el momento que vive Colón y la clasificación a la final dijo "Casi me vuelvo loco cuando clasificamos a la final, la gente me miraba y pensaba que le pasa a este loco, por la manera en que gritaba los goles. Me puse muy contento y muy feliz por el club, si bien el otro día perdimos un Clásico, este partido es el más importante de todos. Con Unión habrá revancha en otro torneo, en cambio una final no la juega cualquiera".

Por último expresó: "Nada más lindo que Colón pueda disfrutar esta final de la mejor manera, que se viva este espectáculo como algo único y ojalá la gente lo disfrute al máximo, porque no siempre está la chance de jugar un partido así. Ojalá Vignatti me esté escuchando y algún día me llevé, siempre se portó muy bien, me habla me manda mensajes. En Colón jugaría hasta de arquero".