Burocracia: la curva que debemos aplanar

La diputada provincial Amalia Granata manifestó su preocupación en torno a las declaraciones vertidas por la directora del Registro Único Provincial de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Ruaga), María Magdalena Galli Fiant. La referente del área de adopciones, que depende del Gobierno Provincial, habría propuesto implementar en Santa Fe, una nueva organización en el sistema de inscripciones y aspectos de los procesos. Dicho registro establecerá tres fechas en el año, con la excepción de que en este 2020, solo habrá dos oportunidades: una en agosto y otra en diciembre. "Esto nos permite la capacitación previa y tener un lapso de tiempo suficiente para evaluar a los nuevos inscriptos", señaló Galli Fiant.

En tal sentido, Ariel Vijarra, presidente de la ONG Acunar Familias, salió al cruce de las declaraciones, expresando que esa modalidad ya fracasó en otros lugares donde fue puesta en práctica, como es el ejemplo de Buenos Aires, CABA, Tucumán, Córdoba, San Juan y Mendoza. "Nosotros no nos oponemos solo porque nos parezca nefasto y que no va a funcionar. Esto ya se hace en el resto de las provincias de Argentina y fracasó en todos lados”, apuntó Vijarra y agregó: “Hoy en día, quien se quiere inscribir en el Ruaga, presenta los papeles y espera varios meses hasta que alguien vea el legajo y llame para hacer una entrevista previa, con una psicóloga y una trabajadora social". Para Ariel Vijarra, fundador de Acunar Familias, esta modalidad, vulnera aún más los derechos de los adoptantes. "Santa Fe no es innovadora con esto", enfatizó.

"Hago mías y respaldo las palabras de Ariel Vijarra, quién con su trabajo fuerte y sin descanso lucha desde Acunar, por los derechos de los futuros adoptantes. Hoy la curva que debemos aplanar, es la de la burocracia", disparó Amalia Granata, presidenta del Bloque SOMOS VIDA, en la Cámara de Diputados de Santa Fe.