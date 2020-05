Brian Farioli: "Es denso entrenar adentro de tu casa"

Colón tiene a todos sus futbolistas, entre ellos Brian Farioli, atentos a los trabajos diarios que envía el profesor Pablo Santella, pero buscando la manera para que este período prolongado no repercuta en el ánimo de ellos.

Brian Farioli recién está asomando en la Primera del Sabalero y la llegada de Eduardo Domínguez puede abrirle otro panorama distinto al que tenía cuando Osella comandó el equipo superior.

El juvenil charló con radio Gol 96.7 para compartir sus sensaciones en este presente difícil para toda la humanidad. En el inicio expresó que "es bastante complicado para todos, es lo que nos toca. Debemos entrenar en nuestras casas, a uno no le gusta pero hay que adaptarse".

Más adelante agregó que "por ahora se hace tenso, es denso entrenar adentro de tu casa, claramente no es lo mismo que entrenar con el grupo, o con cuatro o cinco compañeros, por ahora hay que seguir así. Los perjudicados claramente somos nosotros".

Farioli sabe que viene de una etapa complicada, donde prácticamente no tuvo participación en el plantel superior, por eso no dudó en afirmar que "con el técnico anterior casi no jugué, la vuelta de Eduardo (Domínguez) es importante, ya me tuvo y jugué varios partidos en Copa Santa Fe, esperemos que cuando volvamos pueda tener la chance de estar adentro de una cancha como uno quiere".

Brian Farioli.

En todo momento, el volante ofensivo sabe que hay cuestiones que deberá mejorar si pretende hacer pata ancha en el fútbol profesional con la camiseta de Colón. Al respecto, dijo que "uno es autocrítico y se pone a analizar, pensar donde está parado, claramente saber entender los momentos. Por ahí era una etapa complicada cuando estábamos bien con Lavallén no se dieron los resultados. Hay que estar tranquilo y esperando para volver a los entrenamientos".

En otro tramo de la charla sostuvo que "el grupo se mantuvo igual, todos queríamos ganar y por ahí no se dieron los resultados y fue complicado. Pero siempre estuvimos unidos y salimos adelante".

Farioli comenzó en Santa Fe FC y desde hace 11 años llegó a Colón para desandar el camino de las inferiores que lo catapultó a la máxima división. Cuando debió opinar respecto a su posición en la cancha, no dudó en enfatizar que "me gusta jugar por adentro y agarrar la pelota, como un tercer interno, en todas las inferiores jugué de enganche, pero siempre me gusta jugar suelto. Para jugar de carrilero hay que estar bien físicamente y tener un ida y vuelta permanente".

En la parte final puntualizó que "tengo más feeling con los jugadores grandes, como el Pulga, Olivera. Intento rozarme con ellos, escucharlos, aprender, eso me parece que es bueno para mi crecimiento. Lavallén me marcó porque me dio la confianza, me tiró a la cancha. Ahora con Eduardo voy a aprender mucho para seguir mejorando".