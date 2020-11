El comienzo del partido lo tuvo a Colón como protagonista, al menos desde las intenciones, jugando por abajo, monopolizando el balón con paciencia y sin rifar la pelota. Ante un Defensa y Justicia que jugaba de contragolpe, por ese motivo en los primeros minutos pasaba poco frente a los arcos.

El Sabalero no se apuraba, y jugaba por el sector derecho con las subidas de Alex Vigo. La primera aproximación fue a los 10' con un remate del Pulga Luis Rodriguez quien encontró el espacio y su disparo buscando el segundo palo se fue desviado. Buena intención la del delantero rojinegro.

A Colón le costaba encontrar profundidad, aunque en defensa no sufría ya que el Halcón de Varela jugaba lejos del arco custodiado por Leonardo Burián. Por ello, eran pocas las acciones de peligro y el desarrollo del juego pasaba mucho por la zona media.

Los dos equipos presionaban mucho para recuperar el balón, pero cuando lo tenían carecían de creatividad. Se neutralizaban mutuamente y el cotejo se tornaba aburrido y previsible. Y a los 25' llegó Defensa con un remate de Gabriel Hachen dentro del área que tuvo un gran cierre de Federico Lértora quien terminó despejando el balón.

Colón 2 Defensa y Justicia 0 - Fecha 4 - Goles 21/11/2020 - 720p60 *

Y cuando mejor estaba Defensa y Justicia, se paró el partido para que los jugadores se hidraten, salió lesionado Enzo Fernández y Colón con su marca registrada de la contundencia y la eficacia en el área rival se puso en ventaja cuando nada lo hacía presumir.

A los 34' el goleador sabalero Christian Bernardi de cabeza estableció el 1-0. La jugada la inició Alex Vigo con un centro desde la derecha, apareció por la izquierda Gonzalo Escobar quien metió el balón hacia el medio y el volante cordobés con un cabezazo preciso y ajustado puso arriba al Sabalero.

En la segunda llegada al arco, Colón se puso en ventaja, prolongando el muy buen momento que vive Bernardi. Y en los minutos finales de esa primera etapa, Defensa tuvo la pelota trató de inquietar con algún remate de media distancia pero el Sabalero estaba bien plantado.

En el inicio del segundo tiempo se observó lo mejor del partido, ya que Colón se adelantó y comenzó a generar chances como para aumentar el marcador. Decidió mal Bernardi a los 4' cuando tenía todo para rematar y prefirió ceder a Morelo y el balón se perdió por la línea de fondo.

Y a los 7' Morelo ejecutó un tiro libre que Unsain con mucho esfuerzo desvió el balón al córner. Sin embargo y luego de un mal despeje Defensa tuvo una chance clarísima cuando Hachen le dio el balón a Nicolás Leguizamón y el exColón debajo del arco remató pero tapó Burián. Hubo mérito del arquero pero una notable impericia del delantero.

El partido era de ida y vuelta, y a los 14' el Halcón de Varela tuvo otra chance clara como para empatar, pero Romero que había entrado unos minutos antes le quedó el balón dentro del área, pero su disparo fue débil y terminó en las manos de Burián.

Defensa tenía el balón, Colón esperaba con mucha gente como es habitual y le cerraba los caminos al elenco local. Lo sostenía al partido desde la solidez y cuando podía intentaba salir con alguna contra. Pudo marcar el segundo con un remate del Pulga que Unsain despejó al córner. Y antes Merentiel remató dentro del área y Burián controló el disparo.

Eduardo Domínguez movió el banco y los cambios le permitieron definir el pleito. Ya que ingresaron Brian Fernández y Facundo Farías. El primero de ellos encabezó una contra a los 43', cedió para el juvenil de 18 años que remató cayéndose para decretar el definitivo 2-0.

Síntesis

Colón: 1-Leonardo Burián; 6-Emmanuel Olivera, 2-Bruno Bianchi, 40-Rafael Delgado; 13-Alex Vigo, 29-Rodrigo Aliendro, 14-Federico Lértora, 23-Christian Bernardi, 31-Gonzalo Escobar; 10-Luis Rodríguez y 19- Wilson Morelo. DT: Eduardo Domínguez

Defensa y Justicia: 22-Ezequiel Unsain; 2-Adonis Frías, 4-Franco Paredes, 25-Néstor Breintenbruch; 12-Ciro Rius, 5-Nelson Acevedo, 8-Enzo Fernández, 27-Enzo Coacci; 19-Gabriel Hachen, 15-Nicolás Leguizamón y 9-Miguel Merentiel. DT: Hernán Crespo.

Goles: PT 34' Christian Bernardi (C), 43' Facundo Farías (C).

Cambios: PT 33' Valentín Larralde x Fernández (DF), 10' Raúl Loaiza x Frías (DF), Brian Romero x Leguizamón (DF), 16' Yeiler Góez x Bernardi (C), 30' Francisco Pizzini x Merentiel (DF), Juan Cruz Villagra x Coacci (DF), 31' Brian Fernández x Morelo (C), 40' Facundo Farías x Rodríguez (C).

Amonestados: Aliendro, Olivera y Góez (C), Acevedo (DF).

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Darío Herrera.