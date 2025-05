Colón tiene día y horario tentantivo para visitar a CADU

Luego, ahora en el horario de las 15, el sábado 24 de mayo el equipo de Andrés Yllana completará la primera rueda como local en el Brigadier López ante Estudiantes (Buenos Aires).

Junio lo abre en la ruta

A la espera de confirmaciones por cotejos que irán televisados, en principio la AFA ya dispuso los días y horarios para disputar el capítulo 17 de la temporada en curso.

El encuentro entre CADU (Club Atlético Defensores Unidos) de Zárate y Colón figura para el domingo 1 de junio, a partir de las 15.30, en el estadio Mario Losinno.

LEER MÁS: ¿Cuándo fue la última vez que Garrido salió como titular en Colón?

Zona A – Fecha 17

Viernes 30 de mayo

22.00: Gimnasia y Tiro (Salta) vs Racing de Córdoba

Sábado 31 de mayo

15.00: Güemes (Sgo. del Estero) vs Almagro

15.30: Los Andes vs All Boys

15.30: Tristán Suárez vs Quilmes

20.00: San Martín (Tucumán) vs San Miguel

Domingo 1 de junio

15.30: Dep. Maipú vs Atlanta

15.30: Alvarado vs Arsenal

15.30: Dep. Madryn vs Colegiales

16.00: Patronato vs Ferro

Zona B – Fecha 17

Sábado 31 de mayo

15.30: Estudiantes vs Mitre

15.30: Morón vs Chaco For Ever

18.00: Estudiantes Río IV vs Central Norte

Domingo 1 de junio

15.30: Defensores Unidos vs Colón

15.30: Talleres de Remedios de Escalada vs Almirante Brown

15.30: Defensores de Belgrano vs Gimnasia y Esgrima (Mendoza)

15.30: Chacarita vs Gimnasia y Esgrima (Jujuy)

15.30: San Telmo vs Agropecuario

Lunes 2 de junio

19.00: Chicago vs Temperley