El renacer de Lago en Colón: "Pensé que se me terminaba todo, pero volví"

Ignacio Lago volvió con todo en Colón, siendo figura de los últimos partidos. "Hoy me doy cuenta que lo más duro fue lo mental", se sinceró Nacho.

El delantero, que volvió a sumar minutos tras una larga recuperación por lesión, repasó su presente, lo que vivió en los meses difíciles y cómo proyecta lo que viene. “Un poco lo esperaba, pero no por el resultado o por la situación, sino porque sabía el rol que cumplo en el plantel. Me preparé mucho para esto, más allá de cómo se dieran las cosas”, expresó, con la madurez de quien atravesó un proceso complejo.

“La preparación fue más mental que otra cosa”

Lago remarcó que su recuperación no fue solo física: “Hoy me doy cuenta que lo más duro fue lo mental. Hubo meses donde lo único que podía hacer era ponerme un magneto. A veces no tenía ganas ni de entrenar. Ahí fue donde había que ponerle mucha cabeza”.

En ese sentido, valoró el entorno que lo acompañó: “Tuve gente que me hizo todo más fácil. Médicos, kinesiólogos, compañeros, mi pareja, mi familia... Todos fueron fundamentales. Yo la tuve fácil, sinceramente, por cómo me contuvieron”.

“Yo quería volver a jugar al fútbol, hice lo que tenía que hacer”

En uno de los pasajes más crudos, Lago recordó los primeros días tras la lesión: “Me acuerdo cuando me llevaron al vestuario, estaba solo en la ducha... parecía que se terminaba todo. Pensás cuándo vas a volver, si vas a volver igual. Pero fueron los primeros días, después ya dije ‘hay que operarse y volver’”.

Colón Talleres.jpg Con gran tarea de Ignacio Lago, Colón cortó su racha negativa ante Talleres (RE). José Busiemi / UNO Santa Fe

Y agregó con firmeza: “No me victimizaba, yo decía: ‘doy lástima, tengo dolor, pero si quiero volver a jugar al fútbol tengo que hacer lo que tengo que hacer’. Fue una forma dura de verlo, pero a mí me sirvió”.

“Estoy en progreso, me falta más para dar”

A pesar de haber reaparecido recientemente, Lago sabe que aún no está en su techo: “Volví hace tres fechas, siento que todavía me queda por dar mucho más, seguir elevando el nivel físico y futbolístico. Estoy en ese progreso”.

También destacó el compromiso del grupo: “Todos somos importantes y el nivel de participación depende del compromiso que uno tenga con el equipo”.

Con el foco puesto en reencontrarse con los triunfos fuera de casa, Colón buscará en Morón otro paso hacia la recuperación futbolística. Y para Ignacio Lago, ese partido será un nuevo capítulo en su lucha por volver a sentirse pleno dentro de una cancha.