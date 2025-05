Jourdan, sobre su gol en Colón: "Lo necesitábamos, fue un desahogo muy grande"

Colón cortó la racha de seis derrotas consecutivas con un gol agónico de Federico Jourdan , que no solo valió tres puntos ante Talleres de Remedios de Escalada, sino también oxígeno puro en medio de una tormenta futbolística . El 1-0, por la fecha 14 de la Zona B de la Primera Nacional, no fue una obra de arte, pero sí un alivio emocional que el propio volante describió con sinceridad en diálogo con Sangre y Luto (FM 91.1 Aire de Santa Fe).

“Lo necesitábamos, fue un desahogo muy grande. Capaz que era un partido más, pero lo gritamos así porque veníamos de una racha muy mala”, expresó Jourdan, autor del tanto en el último suspiro del partido.

El especial festejo de Federico Jourdan en Colón

El gol no solo fue clave para cortar la seguidilla negativa, sino también muy especial en lo personal: fue el primer gol que vio en cancha su hijo recién nacido, de apenas 40 días. “Primero no lo grité porque pensé que estaba en offside. Erró el cabezazo José (Barreto) y me quedó a mí. Después quería ver a mi familia. Mi hijo fue por primera vez a la cancha. Ahora lo vamos a llevar a Buenos Aires el fin de semana, tiene 40 días (risas)”, relató con emoción.

Jourdan también habló desde el corazón sobre el duro momento que vivía el equipo y el impacto que eso tiene más allá del vestuario: “Entendemos al hincha, sabemos en el club que estamos. No era un buen partido del equipo, pero había que ganar como sea. En los malos momentos nos apoyamos en la familia, ellos son los que más sufren. Esta vez, la picada en lo de mi viejo tuvo otro sabor (risas)”.

Lesionado durante parte de la racha negativa, el mediocampista aseguró que estar afuera fue más duro aún: “Se vive peor desde afuera. Tenía un desgarro, me perdí tres partidos, y querés hacer cualquier cosa para ayudar”.

Lo que viene para Colón a partir del gol de Jourdan

La victoria llegó en un contexto delicado, pero también sirvió para recuperar confianza interna: “El grupo está bien, confío mucho en el grupo y en el entrenador. Sabemos que tenemos que seguir ganando. Fue un premio a la insistencia”.

Para cerrar, Jourdan remarcó lo especial que fue marcar en el Brigadier López y lo inédito de ver a su DT tan eufórico: “Es muy especial hacer un gol en esta cancha, siendo hincha. Hacer un gol con toda la gente es inexplicable. No lo había visto a Andrés (Yllana) festejar de esa manera, fue una locura”.