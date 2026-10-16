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La lista de convocados en Colón con varias ausencias y un retorno

Este viernes se dio a conocer la lista de los 20 futbolistas sabaleros que se encuentran concentrados esperando el partido ante Almirante Brown

Ovación

Por Ovación

16 de octubre 2026 · 22:02hs
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La lista de convocados en Colón tiene varias ausencias.

UNO Santa Fe | José Busiemi.

La lista de convocados en Colón tiene varias ausencias.

Este sábado desde las 18, Colón recibirá a Almirante Brown, en lo que será otro partido clave para el equipo sabalero buscando mantenerse en los primeros puestos de la tabla.

La lista de convocados con varias sorpresas

En consecuencia, el plantel rojinegro se encuentra concentrado a la espera del partido y este viernes se dio a conocer la lista de los 20 jugadores que convocó el DT Iván Delfino.

Y en la misma las novedades más importantes tienen que ver con las ausencias de Federico Lértora e Ignacio Antonios, quienes fueron titulares ante Mitre de Santiago del Estero, pero que por distintas molestias físicas fueron descartados.

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Y el que tampoco está es Facundo Castet, quien llegó a las cinco tarjetas amarillas. A la vez que se produce el retorno de Pier Barrios, recuperado de una lesión muscular que lo marginó por varios partidos, ocupando un lugar en el banco.

En tanto que Franco García que venía entrenando de manera normal, recuperdo de un esguince de tobillo, finalmente no fue considerado para este partido.

Colón convocados Almirante Brown
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