Domínguez arma otro plan en Colón para recibir a San Lorenzo

Colón completó este miércoles un nuevo turno matutino de entrenamientos con miras al cotejo del lunes que viene en el estadio Brigadier López, desde las 21.30, ante San Lorenzo por la 2ª fecha de la Copa de la Liga Profesional. La buena noticia de esta semana fue la participación de Rafael Delgado, que no formó parte del partido ante Central Córdoba por una posible transferencia. No esto no pasó y no habría una oferta, por lo volvió a trabajar con sus compañeros. Esto le permite al DT Eduardo Domínguez pensar en un nuevo plan.