El DT de Aldosivi se plantó ante el supuesto interés de Colón por Laquidaín: "Lo necesito"

El DT de Aldosivi, Mariano Charlier, habló del supuesto interés de Colón por Santiago Laquidaín: "Me llamó la atención, porque con Andrés Yllana jugó pocó"

En las últimas horas comenzó a circular el rumor de un posible interés de Colón por el defensor zurdo de Aldosivi , Santiago Laquidaín . Ante las consultas, el propio entrenador Mariano Charlier, no esquivó el tema, aunque dejó en claro su postura en charla con el programa Brisa Deportiva de Mar del Plata.

“Algo me comentaron el otro día, pero yo no vi noticias de eso. En un momento me llamó la atención, porque con Andrés (Yllana) había jugado poco, pero puede ser que lo esté necesitando. Que precise un jugador de sus características”, analizó, refiriéndose al entrenador sabalero.

El DT de Aldosivi se plantó ante el interés de Colón por Laquidaín

Laquidaín no viene sumando demasiados minutos, algo que el propio DT reconoce, pero advierte que, por ahora, cuenta con él: “Habrá que ver si al jugador también le conviene. Santi no viene teniendo tantos minutos y si plantea que necesita irse porque piensa que es una buena oportunidad, lo analizaremos”.

Sin embargo, el entrenador fue claro al remarcar la importancia del zaguero en su plantel: “Hoy lo necesito. No es que tenemos una gran cantidad de opciones. Encima un central zurdo. Si bien hay pibes con proyección, no hay zurdos y la realidad es que lo necesito en el plantel. Pese a que no le está tocando jugar, es importante. Solo tiene que esperar su oportunidad. En el grupo está muy bien”.

Finalmente, Charlier dejó la puerta abierta, pero condicionada a que sea un beneficio para todas las partes: “Si la chance para irse es buena para todos, se evaluará, pero yo hoy lo necesito”.

Por ahora, el futuro de Laquidaín sigue en suspenso. ¿Llegará la oferta formal desde Santa Fe? ¿Y si llega, Aldosivi estará dispuesto a cederlo? El mercado apenas empieza a moverse y los nombres comienzan a sonar fuerte.